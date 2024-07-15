Рыбинск. Криминальная хроника с 8 по 14 июля

За сутки в Рыбинске возбуждено несколько уголовных дел по фактам мошенничества на сайтах по продаже товаров и услуг

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель Рыбинского района 1986 г.р. и сообщил о том, что неизвестные лица путем обмана завладели принадлежащими ему денежными средствами.

Установлено, что на сайте по продаже товаров и услуг в сети Интернет, мужчина нашел объявление о продаже фасадного подъемника и оставил продавцу сообщение с намерением приобрести его. По указанному сотовому телефону вышел на связь неизвестный и убедил заявителя оплатить товар.

После выполненного денежного перевода, продавец на связь выходить перестал, товар не предоставлен. Ущерб составил 99 тысяч рублей.

С аналогичными заявлениями в полицию обратились еще двое жителей города Рыбинска 1963 г.р. и 1991г.р., которые через сайт по продаже товаров и услуг попытались приобрести лодочный мотор и стройматериалы. Однако, после выполненных денежных переводов за товары, продавцы на связь выходить также перестали. Общий ущерб составил более 140 тысяч рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Сотрудники полиции установили подозреваемую в краже кошелька

Участковыми уполномоченными полиции установлена подозреваемая в краже кошелька у пенсионерки.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась 75-летняя жительница Рыбинска и сообщила о том, что, находясь в торговом зале пекарни в микрорайоне Заволжье, после покупки, оставила кошелек без присмотра на прилавке и ушла. Обнаружив пропажу, женщина вернулась, однако кошелька уже не было. Сумма ущерба составила более 8 тыс. рублей.

В результате проведенных мероприятий участковыми уполномоченными полиции установлена подозреваемая, местная жительница 1965 г.р., которая дала признательные показания и пояснила, что заметила оставленный кошелек, забрала его и скрылась.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведется следствие.

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Жительница Рыбинска по указаниям телефонных мошенников перевела около 2 млн рублей

В МУ МВД России «Рыбинское» с заявлением обратилась женщина 1954г.р., которая сообщила, о факте мошенничества.

Полицейскими установлено, что посредством мессенджера женщине позвонили неизвестные, под предлогом проведения следственных действий в отношении продавца препарата для похудения, у которого она ранее делала заказ, убедили ее обналичить собственные денежные средства в сумме около 700 тысяч рублей и перевести на неустановленный банковский счет. После чего убедили оформить несколько кредитов и перевести данные денежные средства в сумме более 700 тысяч рублей на указанный банковский счет. Кроме того, заявительница заняла у родственницы более 200 тысяч рублей и продала собственный автомобиль за 190 тысяч рублей, все денежные средства также перевела по указанию звонивших.

В течение месяца потерпевшая переводила на указанные счета денежные средства, общий ущерб составил около 2 млн. рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

В соответствии с ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере) предусмотрено максимальное наказание — лишение свободы на срок до десяти лет.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в социальных сетях

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель г. Рыбинска 1983 г.р. и сообщил о том, что неизвестные лица путем обмана завладели принадлежащими ему денежными средствами.

Полицейскими установлено, что пострадавшему в социальной сети пришло сообщение от неизвестного, который под предлогом поздравления его с днем рождения и получения подарка, убедил заявителя перейти по неустановленной ссылке, заполнить анкету и ввести код, пришедший из смс – сообщения. Мужчине очень хотелось получить подарок, поэтому он выполнил все указания неизвестного, после чего, с его банковской карты произошло списание денежных средств в сумме 10,5 тысяч рублей.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Сотрудниками полиции пресечена деятельность закладчика наркотических средств на территории Рыбинска

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками отдела наркоконтроля МУ МВД России «Рыбинское» на ул. 9 мая в Рыбинске был задержан ранее судимый местный житель 1986 г.р., у которого обнаружены и изъяты 5 свертков с порошкообразным веществом.

В результате исследования экспертами ЭКЦ УМВД России по Ярославской области установлено, что в свертках находилось наркотическое средство синтетического происхождения общей массой более 6 грамм.

В ходе проведенного обыска по месту жительства подозреваемого полицейскими обнаружили ряд вещественных доказательств противоправной деятельности – электронные весы и упаковочный материал, а также были изъяты 60 свертков с синтетическим наркотиком обшей массой около 28 гр.

Правоохранителями установлено, что изъятые наркотики предназначались для дальнейшего сбыта на территории города Рыбинска, путем распространение так называемых «закладок».

В ходе дальнейшей работы, сотрудниками полиции были изъяты наркотические средства из 14 тайников с закладками, которые он оборудовал на территории г. Рыбинска. Общая масса наркотиков составляет более 6 грамм.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 и ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 4 ст. 228.1 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

В целях предотвращения распространения, потребления наркотических средств и одурманивающих веществ полиция просит сообщать любую информацию о фактах употребления и распространения наркотических веществ. Телефон доверия УМВД России по Ярославской области (4852) 73-10-50.

Полиция призывает:

Будьте бдительны при совершении сделок продажи и покупки в сети Интернет! Не доверяйте неизвестным лицам и не выполняйте их указания.

Все общение должно происходить на площадке сайта объявлений. Не переходите по ссылкам, которые вам присылают в мессенджере или почте под любым предлогом. Никогда и никому не сообщайте данные банковской карты и коды из СМС от банка.

Мошенники используют различные предлоги, чтобы войти в доверие.

Если в социальной сети или в мессенджерах пришло сообщение от друга, с просьбой о материальной помощи, или предложение оформить заявки на социальные выплаты, получение различных подарков и бонусов, не спешите сообщать конфиденциальную информацию банковских карт или перечислять деньги. Удостоверьтесь, что Вам действительно пишет знакомый.

При поступлении телефонного звонка от неизвестных с сообщением о «подозрительной операции по банковскому счету», «оформлении третьим лицом кредита на Ваше имя», «несанкционированном списании денежных средств», «начислении бонусов и перевода их в денежные средства» немедленно прекратите разговор. Для уточнения информации обратитесь в ближайшее отделение банка лично, либо позвоните по официальному номеру, который указан на оборотной стороне банковской карты. Не сообщайте никому свои данные, данные банковских карт и коды из SMS-сообщений. Не устанавливайте на свои мобильные устройства приложения по просьбе незнакомых лиц.

Никому не сообщайте PIN-код и CVV-код карты (цифры с обратной стороны карты), а также срок её действия и персональные данные владельца. Никогда не храните PIN-код рядом с банковской картой.