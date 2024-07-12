В выходные возможны дожди

Субтропический гребень, дотянувшийся до центрально-европейской части России аж из Бискайского залива, сохранит в ближайшие дни относительно жаркую погоду.

Самым жарким днем может оказаться суббота, когда в регионе послеполуденные показания термометров местами увеличатся до +32 градусов, но затем жара немного умерит свой пыл. Значения средней суточной температуры в среднем в течение пятидневки превысят норму на 3 градуса.

При этом, походящие поблизости атмосферные фронты внесут в погоду элементы неустойчивости – местами будут идти освежающие кратковременные дожди.

13-14 июля в Москве дневная температура повыситься до 30 градуса, ночью не ниже +21. Вероятны кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге и Ярославской области до +27 градусов.

В начале следующей недели характер погоды не изменится.

Атмосферное давление в выходные июля 746-753 мм ртутного столба, ветер переменных направлений, до 5 метров в секунду.

Самым жарким 13 июля в Рыбинске было в 1972 году: +32,6 градуса, а в этот день 2019 года в городе было всего +5,7.