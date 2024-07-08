Рыбинск. Криминальная хроника с 1 по 7 июля

В Рыбинске полицейскими раскрыта кража секций забора из гаража

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился местный житель 1986 г.р. и сообщил о том, что неизвестный проник в гараж, расположенный в д. Андроново Рыбинского района и похитил 39 секций забора. Ущерб от кражи составил 156 000 рублей.

В ходе проведенных оперативно – розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска установлен мужчина, который разместил объявление в сети Интернет о продаже секций забора, внешне схожих с похищенными. Сотрудникам полиции, данный гражданин пояснил, что ранее купил секции забора у малознакомого мужчины.

Полицейскими установлена личность продавца, им оказался житель г. Рыбинска 1971 г.р., который, спилив замок на гараже, вывез похищенное на манипуляторе и продал, пояснив покупателю, что необходимо освободить помещение гаража, поэтому требуется продать секции забора за ненадобностью.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Похищенное изъято. Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Участвуя в инвестиционных проектах, житель г. Рыбинска лишился около 2,5 млн рублей

В полицию поступило заявление жителя г. Рыбинска 1979 г.р. о том, что неизвестные лица обманным путем завладели его денежными средствами.

Установлено, что заявителю позвонил неизвестный, предложил поучаствовать в инвестиционных проектах, получить дополнительный доход от вложения денежных средств в драгоценные металлы и валюту. Поверив злоумышленникам, мужчина несколькими транзакциями перевел на продиктованный счет денежные средства в общей сумме около 2,5 млн рублей.

Впоследствии заявитель решил вывести денежные средства, однако «брокеры» на связь выходить перестали, денежные средства не возвращены.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

В соответствии с ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере) предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до десяти лет.

Полиция призывает граждан быть осторожными! Обращайтесь в банковские организации лично, желая участвовать в инвестиционных проектах!

Полицейскими установлен подозреваемый в кражах из магазинов

В полицию г. Рыбинска поступили заявления о том, что из двух сетевых магазинов совершены кражи товара.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен ранее привлекавшийся к уголовной ответственности неработающий житель г. Иваново, 1999 г.р.

Установлено, что злоумышленник в обоих случаях действовал по аналогичной схеме: путем разбития стекла проникал в помещения магазинов, совершал хищение алкогольной продукции и табачных изделий, после чего вызывал такси и скрывался с похищенным. Общая сумма ущерба от краж составила более 80 тыс. рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что все похищенное продал.

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Продавцы интернет-магазина обманули рыбинца на крупную сумму

В МУ МВД России «Рыбинское» обратился местный житель, 1963 г.р., который пояснил, что неизвестные лица путем обмана завладели принадлежащими ему денежными средствами.

На сайте по продаже товаров и услуг заявитель нашел объявление по продаже пиломатериалов, связался с продавцом и, оформив заказ, перевел денежные средства. Через некоторое время продавец перестал выходить на связь, деньги не возвращены. Ущерб составил более 94 тысяч рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Полиция предупреждает:

– пострадать от действий мошенников можно как приобретая товар, так и выступая в качестве продавца.

Будьте бдительны при совершении сделок продажи и покупки в сети Интернет! Не доверяйте неизвестным лицам и не выполняйте их указания. Помните, что выгодное предложение в сети Интернет может оказаться уловкой мошенников.

В соответствии с ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) предусмотрено максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.