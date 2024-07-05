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Жара спадет на выходные

05.07.2024, 7:07, Погода
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Антициклон, который определял жаркую погоду в последние дни, медленно сместился на восток, а погоду в центрально-европейской части России будет определять теплый сектор атлантического циклона.

К западу от ЦФО располагается атмосферный фронт, его прохождение и влияние на погоду региона ожидается днем 5-го и ночью 6-го июля, предупреждают метеорологи.

Атмосферный фронт прервет серию температурных рекордов. В зоне фронта, разделяющего контрастные воздушные массы, прогнозируются ливни, грозы, шквалы и град значительной интенсивности. В такой ситуации надо следить за обновлением прогностической информации.

6 июля в Москве и Ярославской области дневная температура понизится до 21-23 градусов тепла, ночью не ниже +15. В Санкт-Петербурге – до +18 градусов.

Но уже 7 июля зона ненастья переместится в Поволжье, а в центральные области из Южной Европы направится очередной антициклон с намерениями вернуть жару в регион. И в начале следующей недели дневная температура вновь может превысить 30-градусную отметку.

Атмосферное давление 6-7 июля 746-753 мм ртутного столба, ветер переменных направлений, до 5 метров в секунду.

Самым жарким 7 июля в Рыбинске было в 1999 году: +33,3 градуса, а в этот день 2009 и 2015 годов в городе было всего +5,6.




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