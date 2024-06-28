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Жара пришла с Европы

28.06.2024, 7:07, Погода
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Грозовые фронты, неделями терзавшие центрально-европейскую часть России выдохлись, и зона ненастья, связанная с ними, ушла на восток – в Уральский регион и Западную Сибирь.

И в европейской части страны началось интенсивное потепление. В регион хлынули очень теплые воздушные массы из Южной Европы, и температура достигнет 30-радусной отметки по всему западу и северо-западу России.

Однако в выходные близость размытого фронтального раздела будет способствовать образованию облаков, которые местами могут перейти в кратковременные дожди.

29-30 июня в Москве и Ярославской области дневная температура повыситься до 31 градуса жары, ночью не ниже +17. А вот в Санкт-Петербурге уже в воскресенье температура понизится примерно на 5 градусов.

На следующей неделе характер погоды не измениться – он будет по-настоящему летний.

Атмосферное давление в выходные 749-747 мм ртутного столба, ветер западных направлений, до 3 метров в секунду.

Самым жарким 29 июня в Рыбинске было в 1954 году: +33,3 градуса, а 30 июня 1953 года в городе было всего +5,2.




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