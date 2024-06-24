Рыбинск. Криминальная хроника с 17 по 23 июня

Жительница Рыбинска перевела мошенникам более 2,8 миллионов рублей

В полицию поступило сообщение от сотрудников кредитной организации г. Ярославля о том, что женщина оформила кредит на сумму 1 млн. рублей и желает перевести деньги на неизвестный счет, реквизиты которого показались им подозрительными.

Прибывшими сотрудниками полиции установлена жительница г. Рыбинска 1970 г.р., которая по заявлению родственника числилась в розыске, как без вести пропавшая.

Полицейскими установлено, что женщине ранее позвонили неизвестные и сообщили о попытке оформления кредита на ее имя. В тоже время ей запретили общаться с родными и близкими и выходить на работу.

Злоумышленники убедили обналичить денежные средства со своих банковских счетов и совершить перевод на указанный ими банковский счет в сумме 600 тыс. руб., что она и сделала. На следующий день, неизвестные убедили заявительницу проследовать в банк в г. Ярославле для оформления кредита на сумму 1,5 млн. рублей, который впоследствии она перевела на неустановленный банковский счет. Далее в других кредитных организациях г. Ярославля, женщина также оформила кредиты на сумму около 1 млн. 800 тысяч рублей. Однако, кредитные денежные средства в сумме 1 млн. рублей перевести не успела, так как сотрудники банка операцию приостановили и вызвали сотрудников полиции.

Общая сумма ущерба составила более 2,8 млн. рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Полицейские предупреждают граждан о возможных звонках телефонных мошенников, которые могут представляться сотрудниками банка, службой безопасности банка, сотрудниками полиции. В случае, если звонившие стали интересоваться вашими персональными данными, данными банковских карт, суммой средств на счетах или утверждать, что на вас якобы кто-то пытается оформить кредит, – прекратите телефонный разговор.

Полиция призывает граждан быть бдительными!

В Рыбинске полицейскими выявлен факт хранения наркотиков

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками ОНК МУ МВД России «Рыбинское» выявлен факт хранения наркотиков в квартире в микрорайоне Западный были обнаружены и изъяты части растения.

В результате исследования, проведенного сотрудниками экспертно-криминалистического центра УМВД, установлено, что изъятое является частями растения “конопля” общей массой в высушенном виде более 69 гр.

Подозреваемый житель г. Рыбинска, 1992 г.р., пояснил, что хранил наркотическое вещество дома для собственного потребления.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ “Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества”.

Информационный центр УМВД России по Ярославской области информирует

Государственную услугу о наличии (отсутствии) судимости можно получить при помощи интернет-портала «Госуслуги».

Для того, чтобы получить справку необходимо перейти по электронному адресу www.gosuslugi.ru и ввести данные для входа в «Личный кабинет».

В строке «Поиск» заявителю необходимо ввести запрос «Справка об отсутствии судимости», а затем подтвердить электронный тип ее получения. Далее заявитель сможет заполнить сведения о себе и прикрепить электронные образцы документов, удостоверяющих личность. Предусмотрены также графы на тот случай, если гражданин менял фамилию, имя или отчество. В завершение необходимо указать регион направления запроса и подать заявление.

Пользуясь порталом «Госуслуги», граждане могут значительно упростить возможность получения необходимых справок. Благодаря этому сервису граждане экономят время, а также избавляются от утомительных очередей и бумажной волокиты.

К юбилею кинологической службы МВД России: лейтенант полиции Иван Крылов, инспектор-кинолог ЦКС МУ МВД России «Рыбинское»

Иван Крылов поступил на службу в полицию в 2014 году, после армии, сразу в кинологическую службу.

– Не думал, что буду работать с собаками. У меня даже в детстве не было щенка, я про них ничего не знал, – говорит Иван, – Я просто хотел работать в полиции, меня позвали на должность младшего инспектора-кинолога. И я пошел. И нашел свое призвание.

Когда Иван проходил первоначальную подготовку в учебном центре в Ростове-на-Дону, кинологам на занятиях давали много теории о дрессировке и уходе за собаками, которая без практики давалась очень тяжело. – Голова просто “пухла” от новых знаний, – честно признается Иван, – Но зато, потом, когда нам дали собак, то всё сразу встало на место, всё стало понятно и легко.

Первая служебная собака у Ивана была немецкая овчарка Хонда, которую он обучал находить взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы. – Сложность с Хондой была в том, что собака по темпераменту была флегматиком и приходилось ее постоянно подбадривать, – делится тонкостями профессии кинолог, – Такая собака хорошо подходит для поиска взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, где нельзя делать ошибки, нужно действовать медленно и спокойно.

Зато вторая собака Ивана — бельгийская овчарка Рекс, веселый и энергичный холерик по темпераменту. – Мы с Рексом несколько людей нашли, которые заблудились в лесу, – говорит Иван о своем четвероногом друге, который был обучен по направлению розыска лиц по запаховым следам. Летом 2022 года Иван и Рекс нашли пожилого дачника, который очень плохо ориентировался в пространстве. Родственники забили тревогу часа через 4 после того, как дедушка ушел «куда глаза глядят» из дачного домика в одном из СНТ в Рыбинском районе. Это помогло собаке взять след, который еще «не успел простыть». – Погода нам помогла в тот день, было сухо и тепло. Рекс покрутился возле дома, потому что родственники подзатоптали нам следы, а потом всё-таки нашел запах, – говорит Иван, – И повел меня. Тут я полностью доверился напарнику. Рекс привел меня к участку, где проходит небольшой ручей, там были обнаружены следы, которые по признакам явно принадлежали дедушке, которого мы искали, так как он плохо передвигался. Это убедило меня в том, что мы идем в правильном направлении. И действительно, через несколько сотен метров полицейский заметил мужчину, который стоял в кустах и размахивал руками. – Когда я к нему подошел, то стало понятно, что дедушка совершенно не ориентировался в пространстве, и не понимал, что происходит, – рассказывает Иван, – пришлось вызывать помощь и тащить его на себе. Он достаточно далеко ушел от дома. Нашли мы его километрах в двух от поселка.

В 2022 году лейтенант полиции Иван Крылов и его собаки не раз находили заблудившихся граждан, а еще обнаружили тайник с патронами в квартире. Заслуги инспектора-кинолога Крылова в работе были оценены по достоинству. В 2022 году в ярославской полиции впервые проводился конкурс «Лучший сотрудник ОВД». Одним из лауреатом в номинации «Сотрудники органов внутренних дел, участвующие в обеспечении правопорядка и общественной безопасности в общественных местах и на улицах населенных пунктов Ярославской области» стал инспектор-кинолог Центра кинологической службы МУ МВД России «Рыбинское» лейтенант полиции Иван Крылов. Но “почивать на лаврах” было некогда, нужно было работать дальше.

В 2023 году Иван с Рексом обнаружили в буквальном смысле мешок с деньгами: – Поступило сообщение, что из пекарни были украдены деньги, мешок с мелочью. Мы с собакой пошли по следу и буквально в 700 метрах, под балконом жилого дома нашли похищенное. Еще среди запомнившегося из 2023 года — обнаружение крупной партии мефедрона при обыске квартиры, более 30 кустов конопли на чердаке в дачном доме в СНТ.

Сейчас четвероногие напарники у Ивана сменились. Старые заслуженные животные «ушли на пенсию» и были отданы в хорошие руки. За Иваном сейчас закреплены немецкая овчарка Берта, которая обучена искать людей по следам и лабрадор Нора, обученная на поиск взрывчатых веществ и наркотиков. – Просто я люблю свою работу, переживаю за свое подразделение, хочется всё сделать хорошо и правильно, – завершая нашу беседу, говорит Иван.

Уважаемые жители г. Рыбинска и Рыбинского муниципального района!

26 июня 2024 года в период с 16-00 до 17-00 часов состоится «прямая линия» с начальником МУ МВД России «Рыбинское» Олегом Анатольевичем Егоровым.

По телефону 24-26-01 Вы сможете задать свои вопросы, которые не удается решить в различных подразделениях МУ МВД России «Рыбинское». Высказать свои замечания и пожелания о работе полиции и о состоянии правопорядка на территории г. Рыбинска и Рыбинского муниципального района.

Прием на службу в органы внутренних дел

Межмуниципальное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации «Рыбинское» приглашает граждан, отслуживших в Вооруженных силах РФ, для прохождения службы в органах внутренних дел. На службу в органы внутренних дел могут поступать граждане, достигшие возраста 18 лет.

Предельный возраст поступления на службу в органы внутренних дел составляет: 50 лет – для замещения должностей в органах внутренних дел младшего и среднего начальствующего состава; 55 лет – старшего начальствующего состава.

Требования к кандидатам:

– образование не ниже среднего общего (для должностей младшего начальствующего состава), среднего профессионального (для должностей среднего начальствующего состава),

– отсутствие судимости (в том числе снятой или погашенной), прекращение уголовного преследования по не реабилитирующим обстоятельствам,

– отсутствие гражданства (подданства) иностранного государства,

– для лиц мужского пола, прохождение военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации.

Должности:

• участковый уполномоченный полиции (образование среднее профессиональное/высшее); денежное довольствие в месяц составляет от 55 000 рублей.

• оперуполномоченный (образование среднее профессиональное/высшее); денежное довольствие в месяц составляет 57 000 рублей.

• дознаватель (образование высшее юридическое); денежное довольствие в месяц составляет 50 000 рублей.

• следователь (образование высшее юридическое); денежное довольствие в месяц составляет 53 000 рублей.

• инспектор дорожно-патрульной службы полиции (образование среднее профессиональное/высшее); денежное довольствие в месяц составляет 55 000 рублей.

• полицейский ОР ППСП (образование среднее полное общее/ начальное профессиональное); денежное довольствие в месяц составляет 40 000 рублей.

• полицейский изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых (образование среднее полное общее/ начальное профессиональное); денежное довольствие в месяц составляет 38 000 рублей.

• полицейский, полицейский (водитель) взвода (комендантского) по охране объектов органов внутренних дел (образование среднее полное общее/ начальное профессиональное); денежное довольствие в месяц составляет 33 000 рублей.

• инспектор отдела делопроизводства/секретарь (образование среднее профессиональное, возрастных ограничений нет); заработная плата 20 000 рублей.

Запись на собеседование по телефону: 242-660.

Предусмотрена упрощенная процедура прохождения военно-врачебной комиссии для сотрудников, ранее проходивших службу в органах внутренних дел, и ветеранов боевых действий, исполнявших задачи в особых условиях.

Законодательными актами установлены льготы для сотрудников органов внутренних дел: право на пенсию после 20 лет выслуги (учитывая службу в ВС). Выплачиваются: материальная помощь в размере 1 оклада денежного содержания ежегодно к отпуску.

Ежегодный оплачиваемый отпуск 40 дней.

Подразделениям: ОР ППСП, изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых, взвода (комендантский) по охране объектов органов внутренних дел ежемесячно выплачивается губернаторская выплата.

По вопросу трудоустройства обращайтесь по адресу: гор. Рыбинск, ул. Карякинская, 51, каб. 40а, отдел по работе с личным составом с 09:00 до 18:00 (обед 13:00-14:00), тел. (4855) 228-021.