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В выходные ниже нормы

21.06.2024, 7:07, Погода
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В пятницу вслед за холодным фронтом в центрально-европейскую часть России будет пробиваться гребень антициклона из Европы, а массив фронтальной облачности отступит к берегам Белого моря и отрогам Урала, где ненастье задержится.

После фронтальных дождей с северо-западными ветрами начнет распространяться более прохладная и менее влажная воздушная масса. Значения средней суточной температуры будут близки к норме, но на отрицательном фоне, примерно на 1-2 градуса ниже.

Погода в выходные ожидается преимущественно без осадков. Однако в воскресенье местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

22-23 июня в Москве и Санкт-Петербурге дневная температура будет не выше 22 градусов тепла, ночью не ниже +12. В Ярославской области на пару градусов прохладнее.

Следующая неделя в регионе начнется с прохладной погоды, среднесуточная температура воздуха прогнозируется немного ниже нормы, что, впрочем, характерно для июня.

Атмосферное давление в выходные 744-742 мм ртутного столба, ветер переменных направлений, до 4 метров в секунду.

Самым жарким 22 июня в Рыбинске было в 2021 году: +33,3 градуса, а 23 июня 1983 года в городе было холодно – всего +2,1.




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