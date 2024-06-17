Рыбинск. Криминальная хроника с 10 по 16 июня

В Рыбинском районе полицией проводится операция «Нерест»

На территории Рыбинского района полицейскими проводятся оперативно-профилактические мероприятия по пресечению и предупреждению преступлений и административных правонарушений, связанных с незаконной добычей, перевозкой и реализацией водных биоресурсов.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия сотрудниками полиции проведено 55 рейдовых мероприятий, выявлено: 42 административных правонарушения по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил, регламентирующих рыболовство» и одно по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства», а также в отношении местного жителя 1977 г.р. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», ущерб составил более 100 тысяч рублей.

В ходе проведенных мероприятий изъято: 425 единиц рыбы и рыбной продукции, 8 сетей, автомобиль с прицепом и катер.

Полиция предупреждает: за незаконную добычу рыбы предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. В соответствии со ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет.

Полицейские призывают граждан не осуществлять операции по указаниям неизвестных

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился местный житель 1973 г.р. и пояснил, что ему позвонили неизвестные, представились сотрудниками компании сотового оператора и банка, и сообщили о попытке оформления кредита неизвестными злоумышленниками на его имя, и убедили оформить кредит. Мужчина не стал уточнять в банке информацию, оформил кредит на сумму 1,2 млн. рублей и перевел на указанный неизвестными банковский счет несколькими транзакциями.

Спустя некоторое время понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

В соответствии с ч. 4 ст. 159 УК РФ предусмотрено максимальное наказание — лишение свободы на срок до десяти лет.

Полицейские предупреждают граждан о возможных звонках телефонных мошенников, которые могут представляться сотрудниками компаний сотовых операторов, сотрудниками банка, службой безопасности банка, сотрудниками правоохранительных органов. В случае, если звонившие стали интересоваться вашими персональными данными, данными банковских карт, суммой средств на счетах или утверждать, что на вас якобы кто-то пытается оформить кредит, – прекратите телефонный разговор.

В Рыбинске полицейскими установлен подозреваемый в краже из автомашины

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что из автомобиля, оставленного без присмотра в Рыбинском районе, пропала барсетка с имуществом и денежными средствами. Ущерб составил около 20 тысяч руб.

Полицейскими в ходе оперативно–розыскных мероприятий установлен подозреваемый неработающий житель Рыбинского района 1973 г.р., которым даны признательные показания. Он пояснил, что увидел незакрытое окно в автомашине и воспользовался этим, похитив барсетку, находящуюся в салоне автомобиля.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Похищенное частично изъято.

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Управление по вопросам миграции УМВД России по Ярославской области информирует

С 11 декабря 2023 года в силу вступило постановление Правительства Российской Федерации № 2090, которое устанавливает признаки недействительности и непригодности заграничных паспортов.

В связи с наступлением летнего туристического сезона, перед выездом за пределы Российской Федерации рекомендуем заблаговременно проверить Ваш заграничный паспорт на:

– наличие орфографических ошибок и опечаток (ФИО, пол, дата и место рождения, срок действия заграничного паспорта);

– достоверность сведений о детях, внесенных в заграничный паспорт;

– расхождение персональных данных в заграничном паспорте от персональных данных во внутреннем паспорте;

– соответствие внешности владельца на фотографии в заграничном паспорте;

В случае обнаружения ошибок (опечаток) в заграничном паспорте или возникновения сомнений в правильности оформления заграничного паспорта необходимо обратиться в подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России на районном уровне, УВМ УМВД России по Ярославской области по вопросу проверки заграничного паспорта и его замены.