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Не жара июня

14.06.2024, 7:07, Погода
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Волновой циклон на этой неделе испортил погоду на территории всего центрально-европейского региона России.

Однако уже сегодня на западе ЦФО начнет формироваться антициклон, и под его влиянием дождевые тучи постепенно рассеются. А вот поля фронтальной облачности отступят к Черному морю и Уралу, так что здесь ливни и грозы станут компенсировать сложившийся дефицит влаги.

По прогнозу метеорологов, погода в выходные, благодаря антициклону, будет вполне комфортной. Несмотря на северный ветер, значения средней суточной температуры будут немного превышать норму.

Впрочем, при переменной облачности будут не исключены локальные небольшие кратковременные дожди.

15-16 июня в Москве дневная температура повысится до 26 градусов тепла, ночью не ниже +15. В Санкт-Петербурге и Ярославской области на пару градусов прохладнее.

В начале следующей недели с приближением очередного циклона вновь прогнозируются дожди.

Атмосферное давление в выходные 747-750 мм ртутного столба, ветер переменных направлений, до 3 метров в секунду.

Самым жарким 15 июня в Рыбинске было в 1998 году: +31,6 градуса, а 16 июня 1950 года в городе было холодно – всего +5.




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