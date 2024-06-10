Рыбинск. Криминальная хроника

В Рыбинске установлен подозреваемый в угоне автомобиля

В полицию поступило заявление от одной из управляющих компаний г.Рыбинска о том, что неизвестный завладел автомашиной «УАЗ», принадлежащей организации.

В ходе оперативно – розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый, местный житель 2007 г.р., который пояснил, что автомашина была не закрыта, ключи от замка зажигания находились в салоне автомобиля, он решил покататься, а после поставил машину на место.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством).

В соответствии с ч. 1ст. 166 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Полиция предупреждает: будьте внимательны и осторожны при общении с неизвестными по телефону, в социальных сетях и мессенджерах

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница г. Рыбинска 1957 г.р. и сообщила о том, что неизвестные лица путем обмана завладели принадлежащими ей денежными средствами.

Полицейскими установлено, что заявительнице с абонентского номера сына в мессенджере пришло сообщение с просьбой одолжить денежные средства в сумме 40 тысяч рублей. Женщина не перепроверила информацию и перевела деньги на указанный расчетный счет.

Спустя некоторое время потерпевшая поняла, что ее обманули, так как материальной помощи сын не просил, и обратилась в полицию.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Полиция предупреждает: Уважаемые граждане – мошенники используют различные предлоги, чтобы войти в доверие.

Если в социальной сети, в мессенджерах пришло сообщение или поступил звонок от друга, с просьбой о материальной помощи, или предложение оформить заявки на социальные выплаты, получение различных подарков и бонусов, не спешите сообщать конфиденциальную информацию банковских карт или перечислять деньги. Удостоверьтесь, что Вам действительно пишет или звонит знакомый.

Никому не сообщайте PIN-код и CVV-код карты (цифры с обратной стороны карты), а также срок её действия и персональные данные владельца. Никогда не храните PIN-код рядом с банковской картой.

Не производите никаких действий с банковской картой по указанию третьих лиц.

Полицейские применили оружие для остановки транспортного средства

Сотрудниками ОР ДПС ГИБДД МУ МВД России «Рыбинское» во время несения службы на ул. Пятилетки г. Рыбинска был выявлен автомобиль «Фольксваген», водитель которого проигнорировал законное требование сотрудников полиции об остановке и продолжил движение. Полицейские начали преследование автомобиля, в ходе которого при помощи сигнальной громкоговорящей установки неоднократно требовали от водителя остановиться, однако тот не реагировал.

Пытаясь скрыться, водитель двигался с высокой скоростью, создавая опасность для участников дорожного движения. Неоднократные предупреждения о применении огнестрельного оружия водитель также игнорировал.

Для остановки транспортного средства сотрудники применили огнестрельное оружие, произведя предупредительный выстрел, а также несколько прицельных выстрелов по колесам, после чего автомобиль остановился. Было установлено, что за рулем находился несовершеннолетний местный житель 2007 г.р., не имеющий права управления транспортным средством.

В отношении несовершеннолетнего водителя составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.7 «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», ч. 1 ст. 12.1 «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке», ч. 2 ст. 12.25. КоАП РФ «Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства». Автомобиль помещен на спецстоянку».

Сотрудниками полиции раскрыт угон автомобиля

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение от очевидца, о том, что на ул. Софийской обнаружена автомашина ВАЗ 2107 с повреждениями.

В ходе проведенной проверки, сотрудниками полиции установлен хозяин автотранспорта, который пояснил, что автомобиль был угнан от дома в СНТ.

Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно – розыскных мероприятий установлен подозреваемый, житель г. Рыбинска 2005 г.р., который дал признательные показания и пояснил, что проник в автомашину, взломав замок зажигания, завел автомобиль и поехал кататься. Затем не справился с управлением, въехал в столб, после чего бросил машину и убежал.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством).

В соответствии с ч. 1ст. 166 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В Рыбинске сотрудники полиции установили подозреваемую в краже кошелька

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница г. Рыбинска 1982 г.р. и сообщила о том, что, находясь в магазине на ул. Плеханова, после покупки продуктов, оставила кошелек в зоне оплаты товаров и ушла. Обнаружив пропажу, женщина вернулась, однако кошелька уже не было. Сумма ущерба составила около 3,5 тыс. руб.

В результате проведенных оперативно — розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена подозреваемая, местная жительница 1970 г.р., которая пояснила, что заметила кошелек, оставленный предыдущей покупательницей, забрала его и скрылась.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенное изъято. Дознание продолжается.