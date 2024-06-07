Вполне комфортно

В ближайшие дни погоду будут определяют волновые циклоны, один за другим смещающиеся с северо-запада на юго-восток через центрально-европейскую часть России.

После жвры начала июля в регионе будет преобладать неустойчивая, с грозовыми дождями погода, предупреждают метеорологи. В выходные протянется гребень антициклона из Причерноморья, так что небо местами прояснится.

8-9 июня в Москве и Ярославской области дневная температура не выше 23 градусов тепла, ночью не ниже +12. В Санкт-Петербурге на 2-4 градуса прохладнее.

В начале следующей недели с приближением нового циклона с запада вновь прогнозируются дожди, местами ливни и грозы.

Атмосферное давление в выходные 746-743 мм ртутного столба, ветер западных направлений, до 4 метров в секунду.

Самым жарким 9 июня в Рыбинске было в 2019 году: +31,4 градуса, а 8 июня 1958 года в городе было холодно – всего +1,8.