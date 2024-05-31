Погода останется комфортной

Антициклон постепенно теряет свое влияние на погоду центрально-европейской части России, уступая свое место атмосферным фронтам и циклону, который придет с запада.

В пятницу, в последний день календарной весны, даже в средней тропосфере ось барического гребня сместиться на восток Центрального федерального округа, а дополнительно его с обеих сторон станут подъедать ложбины циклонов, что расположились над Европой и над севером Западной Сибири.

Погода останется очень теплой, но в то же время приобретет черты неустойчивости из-за продолжающегося прогрева и поступления более влажных воздушных масс.

В начале следующей недели дождей может быть больше, они на пару градусов ограничат дневные показания термометров, однако значения средней суточной температуры всей равно будут выше климатической нормы.

1-2 июня в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославской области дневная температура до 28 градусов тепла, ночью не ниже +16. Возможны кратковременные дожди и грозы.

Атмосферное давление в выходные понизится – с 749 до 743 мм ртутного столба, ветер южных направлений, до 4 метров в секунду.

Самым жарким 1 июня в Рыбинске было в 1948 году: +30 градусов, а в этот день 2021 года в городе было холодно – всего +2,9.