Рыбинск. Криминальная хроника с 20 по 26 мая

В Рыбинске полицейскими установлен подозреваемый в совершении хищения телефона

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась местная жительница, 1988 г.р., и сообщила, что на детской площадке, расположенной на улице Суркова, неизвестный похитил оставленную на лавочке без присмотра ее несовершеннолетним сыном сумку, в которой находился сотовый телефон. Сумма ущерба составила 12000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый, неработающий местный житель,1993 г.р. Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что проходил мимо, увидел на лавочке оставленную без присмотра сумку, забрал ее и ушел.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное изъято.

Житель города лишился крупной суммы денег, пытаясь заказать поездку в такси

В МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель г. Рыбинска, 1972 г.р., и сообщил о том, что неизвестные лица путем обмана завладели принадлежащими ему денежными средствами. Ущерб составил более 33 тысяч рублей.

Мужчина оставил заявку на поездку в одном из приложений по предоставлению услуг по перевозке. Спустя некоторое время, поступил звонок от неизвестного, который убедил заявителя продиктовать пришедший код в смс-сообщении, после чего произошло списание денежных средств в сумме более 33 тысяч рублей. Звонивший на связь выходить перестал, деньги не возвращены.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Полицейскими изъяты синтетические наркотики

Сотрудниками отдела наркоконтроля МУ МВД России «Рыбинское» при содействии сотрудников Росгвардии пресечена деятельность по сбыту наркотических средств.

В ходе реализации оперативной информации в подъезде дома на ул. Академика Губкина правоохранителями задержан местный житель 2000 г.р. В ходе проведенного обыска в квартире по месту жительства гражданина полицейскими обнаружены и изъяты свертки и полимерные пакеты с веществом, упаковочный материал, электронные весы.

В результате исследования, проведенного сотрудниками экспертно-криминалистического центра УМВД, установлено, что изъятое — синтетический наркотик массой более 80 гр.

Также на территории г. Рыбинска сотрудниками полиции задержан местный житель 1994 г.р., в рюкзаке которого, обнаружены и изъяты 10 свертков черной изоленты с веществом внутри. Содержимое свертков – также синтетический наркотик массой более 35 гр.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ “Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере”. Задержанными даны признательные показания, они пояснили, что работали на нелегальный интернет-магазин, приобрели и хранили наркотики для дальнейшего их распространения бесконтактным способом, путем оборудования тайников.

Подозреваемые заключены под стражу.

Жительница г. Пошехонье лишилась крупной суммы денег, следуя указаниям неизвестных

В полицию г. Пошехонье обратился мужчина, и сообщил о том, что его матери позвонили неизвестные лица с предложением увеличить накопления на имеющихся счетах с помощью инвестирования финансов в криптовалюту. Мошенники убедили женщину установить на телефон мобильное приложение, с помощью которого продолжили общение. Неизвестным лицам удалось уговорить женщину оформить несколько онлайн-кредитов, а также обналичить личные и заемные денежные средства.

По имеющимся данным, потерпевшая перевела по указанным ей банковским реквизитам более 3,5 млн. рублей.

Следственным управлением возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Будьте осторожны – мошенники используют заманчивые предложения с малопонятными терминами и низкую финансовую грамотность населения, убеждая доверчивых граждан, поверить в возможность быстрого обогащения без какого-либо риска.

Полиция предупреждает – не верьте незнакомцам и рекламным объявлениям, предлагающим быстрое обогащение! Будьте бдительны и не рискуйте своими сбережениями!

Участковым уполномоченным полиции установлен подозреваемый в мошенничестве

В МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель г. Рыбинска, 1932 г.р., и сообщил о том, что неизвестный, путем обмана завладел принадлежащими ему денежными средствами. Ущерб составил 36 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции установлено, что пенсионер нашел объявление о продаже медицинского прибора для лечения глаз и, позвонив по указанному телефону, оформил заказ. Заказанный прибор в квартиру по месту жительства доставил курьер. Осмотрев прибор, пенсионер отказался от товара, заявив, что он заказывал другой, и оформил возврат. Тогда, курьер предложил оформить заказ повторно. Спустя некоторое время злоумышленник доставил заявителю заказ повторно, однако под видом заказанного медицинского прибора, он упаковал аудио-колонки, заверив пенсионера, что доставил тот самый заказанный пенсионером товар. Заявитель не стал проверять содержимое упаковки и оплатил товар в полном объеме.

После того, как курьер уехал, пенсионер обнаружил подмену и обратился в полицию. В ходе проведенных розыскных мероприятий, участковым уполномоченным полиции установлен подозреваемый. Им оказался местный житель, 2000 г.р., которым даны признательные показания.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 «Мошенничество». В соответствии с ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.

Жительница г. Рыбинска перевела мошенникам деньги, опасаясь, что на нее оформят кредит

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась горожанка 1968 г.р. Она пояснила, что ей позвонили неизвестные, сообщили о попытке оформления кредита третьими лицами на ее имя, убедили обналичить денежные средства с банковских карт и совершить переводы на указанные звонившими банковские счета в сумме 157 тыс. руб. Женщина не перепроверила поступившую информацию и выполнила все указания звонивших.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Полицейские предупреждают граждан о возможных звонках телефонных мошенников, которые могут представляться сотрудниками банка, службой безопасности банка, сотрудниками полиции. В случае, если звонившие стали интересоваться вашими персональными данными, данными банковских карт, суммой средств на счетах или утверждать, что на вас якобы кто-то пытается оформить кредит, – прекратите телефонный разговор.

Полиция призывает граждан быть бдительными!

Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в краже мопеда от жилого дома

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился местный житель и сообщил о пропаже мопеда Alpha, оставленного им у дома по ул. Фестивальной. Ущерб составил 25 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый, местный житель, 2008 г.р. Подозреваемым даны признательные показания. Он пояснил, что откатил мопед с целью продажи. Похищенное изъято.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).