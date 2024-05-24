Погода летняя

До конца недели в центрально-европейском регионе России дождей не ожидается. Воздух будет хорошо прогреваться в дневное время, более теплыми станут и ночи.

В эти выходные погода порадует по-настоящему летним теплом.

В первой половине недели после прохождения холодного атмосферного фронта, который пересекал регион с грозами и кратковременным дождем, температура немного понизилась. Но следующий антициклон со Скандинавии взял функции управления погодой, отмечают метеорологи.

В итоге, к выходным воздух в антициклоне прогреется, а теплый воздух подбросит в циркуляцию антициклона и атлантический циклон, что будет проходить по крайнему северу Европейской части.

В выходные в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославской области дневная температура прогреется до 24 … 26 градусов тепла, ночью не ниже +10.

В начале следующей недели со сменой антициклонов местами станет немного прохладнее, но обойдется преимущественно без осадков. В целом, характер погоды не изменится.

Атмосферное давление 25-26 мая 760-755 мм ртутного столба, ветер переменных направлений, до 4 метров в секунду.

Самым жарким 26 мая в Рыбинске было в 1995 году: +30,5 градусов, а в этот день 1965 года в городе было холодно: +0,4.