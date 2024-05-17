Тепло вернулось

Период ночных заморозков в Центрально-европейском регионе России с уверенностью можно считать завершенным.

Первая половина мая огорчила аномально холодной погодой с частыми ночными заморозками. Но уже к середине текущей недели заметно потеплело. Тем не менее, в выходные дни среднесуточная температура будет ниже климатической нормы.

Однако дальнейший ход синоптических процессов обещает постепенное возвращение температурных показателей к норме конца мая.

В пятницу, 17 мая, регион будет пересекать фронтальный раздел. В ночные часы местами пройдут кратковременные дожди, но уже 18-19 мая ожидается солнечная погода без осадков.

В выходные в Москве и Ярославской области дневная температура ожидается до 22 градусов тепла, в Санкт-Петербурге – до +26.

В начале следующей недели характер погоды не изменится.

Атмосферное давление 18-19 мая понизится 753-751 мм ртутного столба, ветер восточных направлений, до 3 метров в секунду.

Самым жарким 18 мая в Рыбинске было в 2021 году: +31 градус, а 19 мая 1952 года в городе было холодно: -2,3.