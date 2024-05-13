Рыбинск. Криминальная хроника с 6 по 12 мая

В Рыбинске полицейскими задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления

Сотрудниками МУ МВД России «Рыбинское» установлен и задержан 42-летний мужчина, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления.

По имеющимся данным в одном из домов по проспекту Ленина г. Рыбинска между гражданином и его знакомой произошел конфликт, в результате которого ей был нанесен удар ножом в область груди. От полученных травм женщина скончалась в больнице.

Следственными органами СУ СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело.

Раскрыта кража денег со счетов нескольких банковских карт

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило заявление от местной жительницы 2003 г.р. о том, что знакомый похитил денежные средства с нескольких банковских карт и не возвращает. Ущерб составил более 5 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска установлены обстоятельства совершения преступления: по имеющимся данным неработающий житель г. Рыбинска 2004 г.р. во время совместного отдыха в кафе со своей знакомой, воспользовался моментом, когда она ушла танцевать, взял из ее сумки визитницу с банковскими картами и в течение вечера оплачивал этими банковскими картами свои заказы. После чего вернул их владелице, пояснив, что она потеряла визитницу, а он ее нашел.

На следующий день, заявительница обнаружила пропажу денег и поняла, что похитил их ее знакомый. Признавшись, молодой человек пообещал все вернуть. Однако в указанный период времени, ущерб не был возмещен, и девушка решила обратиться в полицию.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

В соответствии с ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Полиция предупреждает о возможном обмане на сайтах по продаже товаров и услуг

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница г. Рыбинска 1987 г.р. и сообщила о том, что неизвестные путем обмана завладели принадлежащими ей денежными средствами. Ущерб составил около 55 тысяч рублей.

Полицейскими установлено, что заявительница на сайте по продаже товаров и услуг в сети Интернет нашла объявление о продаже электровелосипеда и оставила заявку на его приобретение. Затем в мессенджере, заявительнице написал сообщение неизвестный и убедил произвести оплату товара. Она перевела оплату в полном объеме, однако электровелосипед предоставлен не был. После выполненного денежного перевода потерпевшей, «продавец» на связь не выходил.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Будьте бдительны при совершении сделок продажи и покупки в сети Интернет! Не доверяйте неизвестным лицам и не выполняйте их указания.

Все общение должно происходить на площадке сайта объявлений. Не переходите по ссылкам, которые вам присылают в мессенджере или почте под любым предлогом. Никогда и никому не сообщайте данные банковской карты и коды из СМС от банка.

Полиция предупреждает: будьте осторожны при продаже и покупке товара с использованием сайтов бесплатных объявлений

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась горожанка 1963 г.р. и сообщила о том, что неизвестный путем обмана завладел принадлежащими ему денежными средствами. Было установлено, что в заявительница на одном из Интернет сайтов нашла объявление о продаже садовых качелей. Связавшись с продавцом, под предлогом внесения оплаты за товар, перевела через приложение установленное в ее телефоне, денежные средства в сумме около 8,5 тысяч рублей. До настоящего времени товар не доставлен, денежные средства не возвращены, на связь продавец не выходит.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Расследование продолжается.

Полиция призывает граждан быть предельно внимательными и бдительными при осуществлении денежных расчётов.

Полиция предупреждает: Чтобы не пострадать от преступных посягательств, исключите случаи предоплаты по предложениям о продаже товаров и предоставлении услуг на сайтах бесплатных объявлений. Помните, что, перечисляя деньги незнакомым лицам посредством анонимных платежных систем, вы не имеете гарантий их возврата в случае, если сделка не состоится. Убедитесь в подлинности сайта, на котором выбираете товар. Никому не сообщайте PIN-код и CVV2-код карты (цифры с обратной стороны карты), а также срок её действия и персональные данные владельца.

Полицейские призывают граждан не осуществлять операции по указаниям неизвестных

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница г. Рыбинска 1958 г.р. Она пояснила, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником оператора сотовой связи и сообщил, что под предлогом продления срока действия договора оказания услуг оператора и сохранности денежных средств необходимо оформить кредит и перевести денежные средства на указанный счет. Женщина не стала уточнять информацию, оформила кредит и выполнила перевод на общую сумму около 300 тысяч рублей.

Спустя некоторое время поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».

В соответствии с ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере) предусмотрено максимальное наказание — лишение свободы на срок до шести лет.

– Женщине 1987 г.р., позвонили неизвестные, под предлогом пресечения незаконной операции по оформлению кредита на имя заявителя третьими лицами, убедили оформить кредит и перевести деньги на указанный счет. Ущерб 28 тысяч рублей;

– Горожанину 1966 г.р., через мессенджер позвонил неизвестный, представился сотрудником банка, под предлогом защиты денежных средств, находящихся на его счете, убедил перевести их на указанный счет. Ущерб составил 118 тысяч рублей;

– Местная жительница 2005 г.р. одолжила 25 тысяч рублей знакомой, которая попросила помощи в переписке в социальной сети. Позднее оказалось, аккаунт знакомой был взломан, денежные средства она не просила.