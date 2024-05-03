В выходные ниже нормы

В ближайшей дни значения средней суточной температуры будут отставать от климатической нормы на 4-5 градусов.

Ночами возможны заморозки. Небо нередко будут закрывать облака, ограничивающие дневной прогрев воздуха. Так, в субботу майское солнце заметно прогреет воздух, но в воскресенье с прохождением циклона с севера прогнозируются дожди.

Метеорологи отмечают, что подобное развитие атмосферных процессов – никакая не аномалия, а особенность климата Европейской России. Например, для Петрозаводска в мае нормой считается 5 ночей с отрицательной температурой. В Москве и Санкт-Петербурге в это время тоже регулярно подмораживает. Раз в 2 года майский иней на траве можно наблюдать даже в более южном Воронеже.

4-5 мая в Москве и Санкт-Петербурге дневная температура ожидается не выше 13 градусов тепла, в Ярославской области – до +8.

В начале следующей недели произойдет ультраполярное вторжение арктического воздуха, дожди могут чередоваться со снегом, а в ночные часы температура вновь понизится до отрицательных значений.

Атмосферное давление за выходные понизится с 750 до 740 мм ртутного столба, ветер западных направлений, до 7 метров в секунду.

Самым теплым 5 мая в Рыбинске было в 1979 году: +26,6 градуса, а 4 мая 1965 года в городе было холодно: -1,6.