Рыбинск. Криминальная хроника с 22 по 28 апреля

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в краже из дома в Рыбинском районе

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился местный житель 1966 г.р. и сообщил о том, что неизвестный, взломав дверь, проник в его загородный дом, расположенный в Рыбинском районе, откуда похитил изделия из металла и бензокосу. Ущерб от кражи составил более 53 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в краже установлен – мужчина 1962 г.р. Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что воспользовался тем, что хозяев дома не было, проник в дом и пристройку на их участке и похитил имущество, которое впоследствии продал.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В отношении жителя Рыбинска возбуждено уголовное дело о хулиганстве

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение из одного из магазинов на ул. Рокоссовского о том, что в торговом зале, мужчина в состоянии алкогольного опьянения размахивает ножом и нецензурно выражается.

Прибывшим нарядом полиции на место происшествия был задержан местный житель 2002 г.р., который был доставлен в отдел полиции.

Позже, когда молодой человек протрезвел, он пояснил, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не отдавал отчет своим действиям.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Полицейскими нож изъят.

В соответствии с ч. 2 ст. 213 УК РФ предусмотрено максимальное наказание — лишение свободы на срок до семи лет.

Полицейскими раскрыта кража пакета с личными вещами, оставленного в магазине

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась 72-летняя жительница г. Рыбинска с заявлением о пропаже пакета с личными вещами в одном из магазинов.

Полицейскими установлено, что потерпевшая находясь в магазине, оставила на столе упаковки товара, пакет, в котором находились личные вещи: сотовый телефон, очки в футляре и продукты питания. После чего ненадолго отвлеклась, а затем обнаружила пропажу данного пакета. Сумма ущерба составила 13,5 тыс. руб.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый, мужчина 1966 г.р. Мужчина заметил оставленный без присмотра пакет, забрал его и скрылся.

Подозреваемым даны признательные показания.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведется следствие.

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Сотрудниками полиции установлены подозреваемые в хранении и сбыте наркотиков

В ходе оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками наркоконтроля МУ МВД Росси «Рыбинское» при содействии сотрудников Росгвардии в микрорайоне Веретье задержан подозреваемый в сбыте наркотического средства. ­­­ Местный житель 1982 г.р. дал признательные показания и пояснил, что сбыл неизвестному наркотические средства. В ходе обыска у него в квартире изъяты весы и упаковочный материал. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

В этот же день, сотрудниками полиции задержан покупатель наркотического средства – местный житель 1984 г.р. У мужчины, при досмотре, обнаружены и изъяты полимерные пакеты с веществом внутри, которые он приобрел у ранее не известного ему мужчины в г. Рыбинске. По результатам исследования ЭКЦ УМВД изъятое вещество – наркотическое средство каннабис (марихуана) ­­массой более 14 гр. Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что приобрел и хранил наркотическое средство для собственного потребления.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) и ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

Раскрыта кража кошелька из помещения медицинского центра

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась местная жительница 1986 г.р. и сообщила о том, что из кабинета медицинского центра, где она работает, при неизвестных обстоятельствах пропал кошелек с деньгами.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый, 70-летний местный житель.

Установлено, что подозреваемый мужчина, воспользовавшись тем, что дверь служебного входа была не заперта, проник в помещение медицинского центра, в одном из кабинетов обнаружил оставленную сумку и похитил из нее кошелек с деньгами.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное частично изъято. Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.