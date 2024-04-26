Конец апреля почти в климатической норме

Очередной средиземноморский циклон, который пройдет на северо-восток через центрально-европейскую часть России, принесет в субботу небольшое похолодание и дожди.

Северный антициклон, распространяющийся за южным циклоном, в воскресенье наладит погоду, но ночи будут прохладными, днем воздух в условиях переменной облачности и отсутствия осадков постепенно будет прогреваться.

По климатическим показателям средняя суточная температура последних апрельских дней ожидается на пару градусов выше нормы.

К понедельнику, 29 апреля, дневная температура в Москве и Ярославской области повысится до +16 … +20 градусов, ночью – не ниже +6. В Санкт-Петербурге будет холоднее – не выше +14 градусов.

Атмосферное давление в выходные понизится с 757-761 мм ртутного столба, ветер северных направлений, до 3 метров в секунду.

В начале следующей недели характер погоды не изменится.