Конец апреля почти в климатической норме ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Конец апреля почти в климатической норме

26.04.2024, 7:07, Погода
Теги: ,

Очередной средиземноморский циклон, который пройдет на северо-восток через центрально-европейскую часть России, принесет в субботу небольшое похолодание и дожди.

Северный антициклон, распространяющийся за южным циклоном, в воскресенье наладит погоду, но ночи будут прохладными, днем воздух в условиях переменной облачности и отсутствия осадков постепенно будет прогреваться.

По климатическим показателям средняя суточная температура последних апрельских дней ожидается на пару градусов выше нормы.

К понедельнику, 29 апреля, дневная температура в Москве и Ярославской области повысится до +16 … +20 градусов, ночью – не ниже +6. В Санкт-Петербурге будет холоднее – не выше +14 градусов.

Атмосферное давление в выходные понизится с 757-761 мм ртутного столба, ветер северных направлений, до 3 метров в секунду.

В начале следующей недели характер погоды не изменится.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.04 / В выходные «распогодится»

12.04 / Апрельское тепло прошло свой апогей

05.04 / Циклон сместит антициклон

04.04 / Дворцы Питера, которые обязательно стоит посетить

01.04 / Печь-камин: особенности и преимущества

31.03 / Туристическая виза в Великобританию: все, что вам нужно знать

29.03 / Удобство использования сервисов для поиска и бронирования отелей

29.03 / Приходит аномальное тепло

22.03 / За теплом грядет половодье

20.03 / Подготовка волос к весеннему солнцу: лучшие средства для ухода

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика