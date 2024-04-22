Рыбинск. Криминальная хроника с 15 по 21 апреля

Полицейские призывают граждан не осуществлять операции по указаниям неизвестных

В полицию обратилась женщина 1959 г.р., работающая бухгалтером в одной из организаций в Рыбинске. Она пояснила, что ей позвонил неизвестный посредством мессенджера, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил о попытке оформления кредита неизвестными злоумышленниками на ее имя. Убедил заявительницу перевести денежные средства на «безопасный счет». Женщина не стала уточнять в банке информацию, обналичила свои денежные средства, и выполнила несколько переводов через банкоматы в различных банках города на общую сумму около 2,7 млн.рублей.

Спустя некоторое время поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

В соответствии с ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере) предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до 10 лет.

Полицейские предупреждают граждан о возможных звонках телефонных мошенников, которые могут представляться сотрудниками банка, службой безопасности банка, сотрудниками правоохранительных органов. В случае, если звонившие стали интересоваться вашими персональными данными, данными банковских карт, суммой средств на счетах или утверждать, что на вас якобы кто-то пытается оформить кредит, – прекратите телефонный разговор.

Полиция призывает граждан быть бдительными!

Мошенники под любым предлогом пытаются вынудить гражданина назвать конфиденциальные данные: номер карты или банковского счета, PIN-код, CVV/CVC-код (трехзначное число, расположенное на оборотной стороне банковской карты), коды из SMS-сообщений, перевести денежные средства, либо установить приложения удаленного доступа на сотовые телефоны.

Чтобы сохранить при себе свои деньги:

– Не выполняйте указаний незнакомых лиц при действиях с банковской картой.

– Не переводите денежные средства незнакомым лицам, ни под каким предлогом.

– Никому не называйте конфиденциальные данные банковской карты.

– Не скачивайте приложения на свои сотовые телефоны по указанию неизвестных.

В Рыбинске установлен подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью своему соседу

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Установлено, что после совместного распития спиртных напитков в ходе возникшей ссоры, находясь у дома по ул. Желябова, мужчина 1981 г.р., проживающий по соседству с потерпевшим, нанес ему несколько ударов по голове и туловищу деревянным бруском, причинив тяжкий вред здоровью. 51- летний мужчина госпитализирован с травмами.

Подозреваемым даны признательные показания.

Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 2 ст. 111 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Жители Ярославской области, обманутые мошенниками, лишились более 11 миллионов рублей

За истекшие дежурные сутки сотрудниками органов внутренних дел возбуждено 15 уголовных дел по фактам «телефонных мошенничеств».

Злоумышленники использовали следующие схемы: обман пенсионеров под предлогом того, что их родственник попал в ДТП; пресечение «незаконного оформления кредитов», «списания денежных средств»; перевод денежных средств под предлогом продления договора услуг мобильной связи, инвестирования, перевода денег знакомому в долг. Возраст потерпевших варьируется от 23 до 88 лет. Общая сумма причиненного ущерба составила более 11 миллионов 300 тысяч рублей.

Так, в полицию Заволжского района с заявлением обратилась 61-летняя женщина, которая под предлогом декларирования денежных средств сдала ювелирные изделия в ломбард, оформила несколько кредитов, а также перевела личные накопления на неизвестные счета. В общей сложности женщина лишилась более 2 миллионов 200 тысяч рублей.

Полицейским раскрыта кража сотового телефона

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница Рыбинского района и сообщила о том, что после поездки в автомобиле такси у нее пропал сотовый телефон.

Сотрудниками полиции установлено, что заявительница в ночное время следовала на такси из клуба домой. Прибыв в пункт назначения, вышла, оставив телефон на сидении в автомашине. Спустя некоторое время обнаружила пропажу, и обратилась в полицию.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый – водитель данного такси, мужчина 1968 г.р., который увидев чужой телефон в салоне, забрал его себе.

Подозреваемым даны признательные показания.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Похищенное изъято.

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Полиция предупреждает о возможном обмане на сайтах по продаже товаров и услуг

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель г. Рыбинска 1973 г.р. и сообщил о том, что неизвестные лица путем обмана завладели принадлежащими ему денежными средствами.

Мужчина нашел объявление о продаже лазерного нивелира на сайте по продаже товаров и услуг в сети Интернет. Связавшись с продавцом, заявитель, оплатил товар в сумме около 34 тыс. рублей. После выполненного перевода, продавец на связь выходить перестал, товар не предоставлен, деньги не возвращены.

Также в полицию с аналогичным заявлением обратился мужчина 1959 г.р., который на сайте по продаже товаров и услуг заказал и оплатил электрическую газонокосилку. После чего продавец перестал выходить на связь, товар не поступил. Ущерб составил более 14 тыс. рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по ст. 159 «Мошенничество».

В соответствии с ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.

Будьте бдительны при совершении сделок продажи и покупки в сети Интернет! Не доверяйте неизвестным лицам и не выполняйте их указания.

Все общение должно происходить на площадке сайта объявлений. Не переходите по ссылкам, которые вам присылают в мессенджере или почте под любым предлогом. Никогда и никому не сообщайте данные банковской карты и коды из СМС от банка.

Раскрыта кража мягких игрушек из игрового автомата

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что из игрового автомата в торговом зале магазина, похищены игрушки в количестве 48 штук. Ущерб составил около 10 000 рублей.

В ходе оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении кражи – местный житель 2002 г.р., который, является работником магазина, где расположен игровой автомат.

Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что играл в игровом автомате, желая получить определенную игрушку. Проиграв более 1000 рублей, выиграть игрушку не получалось. Тогда молодой человек решил наклонить аппарат, чтобы игрушки вывалились через отверстие. Часть выпавших игрушек он забрал себе, а часть раздал покупателям магазина.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража). Похищенное частично изъято. Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража» предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.