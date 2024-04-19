В выходные «распогодится»

В конце рабочей недели центрально-европейская часть России оказалась под влиянием Балканского циклона, который местами принес штормовой ветер и сильные дожди.

Однако в выходные «распогодится» – на смену циклоническому вихрю придет антициклон. По прогнозам метеорологов, в субботу в тыл циклона проникнет не по сезону холодный полярный воздух, но уже в воскресенье потеплеет… Ненадолго.

20-21 апреля дневная температура в Москве и Ярославской области повысится с +10 до +16 градусов, ночью – не ниже +5. В Санкт-Петербурге будет гораздо холоднее – всего от -3 до +3 градусов.

Атмосферное давление в выходные понизится с 755 до 746 мм ртутного столба, ветер переменных направлений, до 6 метров в секунду.

В начале следующей недели североатлантический циклон принесет с собой очередную порцию дождей и умеренное тепло в рамках климатической нормы для апреля.

Самым теплым 20 апреля в Рыбинске было в 1995 году: +25,2 градуса, а в этот день 1979 года в городе было по-зимнему холодно: -10,0.