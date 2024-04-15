Рыбинск. Криминальная хроника с 8 по 14 апреля

Рыбинскими полицейскими установлен подозреваемый в краже денег из кассы кафе

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что из кассы кафе неизвестный похитил деньги в сумме более 20 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно–розыскных мероприятий установлен подозреваемый, местный житель 2002 г.р., который в ночное время открыл входную дверь ключом, проник в помещение кафе и из кассового аппарата совершил кражу денег. Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что ранее работал в данном кафе, поэтому у него остался ключ от входной двери, которым он воспользовался, чтобы совершить кражу.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Полицейскими установлен подозреваемый в совершении кражи велосипеда

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница микрорайона Переборы 1991 г.р. и сообщила о пропаже детского велосипеда, который был оставлен без присмотра у подъезда дома по месту жительства.

В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый в совершении кражи велосипеда — местный житель 1978 г.р., проживающий по соседству.

Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что велосипед стоял у подъезда без присмотра. Он его похитил и спрятал его, с целью получения денежных средств с владельца велосипеда, за информацию о его местонахождении. Однако, забыл где его оставил, так как находился в состоянии алкогольного опьянения.

Позже полицейскими велосипед был изъят.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

В соответствии с ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража» предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

С начала весны сотрудники полиции проводят большую профилактическую работу по предупреждению хищений велосипедов. Создана специальная база, в которую любой желающий может занести информацию о своем велосипеде. С помощью этой информации существенно увеличивается возможность найти украденное имущество.

Внести данные о своем велосипеде в единую базу, можно обратившись в ближайший отдел полиции или к своему участковому.

Не забывайте — единственный гарантированный способ защиты от кражи – не оставлять велосипед без присмотра.

В случае совершения кражи незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефону 02, с сотового — 102.

Сотрудниками полиции раскрыта кража из развлекательного центра в Рыбинске

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что с территории детского развлекательного центра, было похищено имущество – костюм аниматора, детская машинка – каталка и сотовый телефон.

В ходе оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении кражи – не работающий, местный житель 1987 г.р.

Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что рано утром зашел в помещение развлекательного центра. На территории развлекательного центра никого не было, на стойке администратора он обнаружил сотовый телефон, на вешалке костюм аниматора, а рядом игрушку – машинку, забрал все и покинул помещение. Похищенное планировал продать.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража). Похищенное изъято. Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража» предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Полицейские призывают граждан не осуществлять операции по указаниям неизвестных

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель г. Рыбинска 1967 г.р. Он пояснил, что ему позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил о попытке оформления кредита неизвестными злоумышленниками на его имя, убедил оформить кредит и перевести денежные средства на указанный банковский счет. Мужчина не стал уточнять в банке информацию, выполнил несколько переводов через банкомат в центре города на общую сумму около 1 миллиона рублей.

Спустя некоторое время понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Также в полицию обратилась местная жительница 1951 г.р., которой позвонили неизвестные, представились сотрудниками оператора сотовой связи и пояснили, что необходимо перерегистрировать один из мессенджеров, установленных у нее в смартфоне. По указанию звонивших, женщина сообщила им пришедший в смс – сообщении код, после чего с ее банковской карты были списаны денежные средства в сумме более 670 тысяч рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».

Полицейские предупреждают граждан о возможных звонках телефонных мошенников, которые могут представляться сотрудниками правоохранительных органов, службы безопасности банка. В случае, если звонившие стали интересоваться вашими персональными данными, данными банковских карт, суммой средств на счетах или утверждать, что на вас якобы кто-то пытается оформить кредит, – прекратите телефонный разговор.

Полиция призывает граждан быть бдительными! Мошенники под любым предлогом пытаются вынудить гражданина назвать конфиденциальные данные: номер карты или банковского счета, PIN-код, CVV/CVC-код (трехзначное число, расположенное на оборотной стороне банковской карты), коды из SMS-сообщений, перевести денежные средства, либо установить приложения удаленного доступа на сотовые телефоны.

Чтобы сохранить при себе свои деньги:

– Не выполняйте указаний незнакомых лиц при действиях с банковской картой.

– Не переводите денежные средства незнакомым лицам ни под каким предлогом.

– Никому не называйте конфиденциальные данные банковской карты.

– Не скачивайте приложения на свои телефоны по указанию неизвестных.