Апрельское тепло прошло свой апогей
Апрель на территории большинства регионов центрально-европейской России стартовал мощной волной тепла с практически июньскими температурами, ставшей причиной почти сотни температурных рекордов.
После чего последовало холодное вторжение с локальными заморозками, а в отдельных районах и с возвращением снежного покрова. И вот в минувший вторник апрель начала вторую волну летнего тепла, которая в последний день его первой декады достигла своего максимума.
Но в конце рабочей недели над средней полосой Европейской России установился западно-восточный перенос воздушных масс, отмечают метеорологи. Теперь они будут приходить с Атлантики и будут более прохладными.
Превышение температуры над нормой сократится с 7 до 3 градусов к началу следующей недели. Атмосферные фронты, которые будут задевать центральные области, обеспечат временами небольшие дожди. В воскресенье, с приближением активной фронтальной волны, местами возможны ливни.
13-14 апреля дневная температура в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле – не выше 14 градусов тепла. Ночью – не ниже +6.
Атмосферное давление в выходные понизится с 748 до 734 мм ртутного столба, ветер переменных направлений, до 5 метров в секунду.
В начале следующей недели характер погоды не измениться – температура еще немного понизится, будет пасмурно, с небольшими дождями.
Самым теплым 13 апреля в Рыбинске было в 2021 году: +23,2 градуса, а 14 апреля 1961 года в городе было по-зимнему холодно: -9,8.
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