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Апрельское тепло прошло свой апогей

12.04.2024, 7:07, Погода
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Апрель на территории большинства регионов центрально-европейской России стартовал мощной волной тепла с практически июньскими температурами, ставшей причиной почти сотни температурных рекордов.

После чего последовало холодное вторжение с локальными заморозками, а в отдельных районах и с возвращением снежного покрова. И вот в минувший вторник апрель начала вторую волну летнего тепла, которая в последний день его первой декады достигла своего максимума.

Но в конце рабочей недели над средней полосой Европейской России установился западно-восточный перенос воздушных масс, отмечают метеорологи. Теперь они будут приходить с Атлантики и будут более прохладными.

Превышение температуры над нормой сократится с 7 до 3 градусов к началу следующей недели. Атмосферные фронты, которые будут задевать центральные области, обеспечат временами небольшие дожди. В воскресенье, с приближением активной фронтальной волны, местами возможны ливни.

13-14 апреля дневная температура в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле – не выше 14 градусов тепла. Ночью – не ниже +6.

Атмосферное давление в выходные понизится с 748 до 734 мм ртутного столба, ветер переменных направлений, до 5 метров в секунду.

В начале следующей недели характер погоды не измениться – температура еще немного понизится, будет пасмурно, с небольшими дождями.

Самым теплым 13 апреля в Рыбинске было в 2021 году: +23,2 градуса, а 14 апреля 1961 года в городе было по-зимнему холодно: -9,8.




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