На Рыбинской ГЭС прошел Детский день
11.04.2024, 19:19, Новости
Теги: Водохранилище, Волга, Каскад Верхневолжских ГЭС
Дети работников Рыбинской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС») побывали на гидроэлектростанции.
Гидроэнергетики показали детям свои рабочие места, рассказали о работе гидроузла.
В первую очередь гости ознакомились с правилами нахождения на территории и в здании ГЭС, прошли инструктаж. Экскурсия по станции вызвала большой интерес и стала самой запоминающейся частью мероприятия. Дети узнали об истории строительства гидроузла, увидели работу оперативного персонала ГЭС.
Организаторы Детского дня провели для гостей викторину на тему воды и электричества, а также продемонстрировали опыты с катушкой Тесла. В конце встречи дети получили от гидроэнергетиков памятные подарки.
На объектах Группы РусГидро регулярно проводятся Детские дни. Знакомство с деятельностью компании и рабочими задачами, которые выполняют родители, формирует у детей чувство гордости, повышает интерес к энергетике и способствует популяризации профессии гидроэнергетика.
Наталья Малышева,
специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»
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