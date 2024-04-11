На Рыбинской ГЭС прошел Детский день

Дети работников Рыбинской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС») побывали на гидроэлектростанции.

Гидроэнергетики показали детям свои рабочие места, рассказали о работе гидроузла.

В первую очередь гости ознакомились с правилами нахождения на территории и в здании ГЭС, прошли инструктаж. Экскурсия по станции вызвала большой интерес и стала самой запоминающейся частью мероприятия. Дети узнали об истории строительства гидроузла, увидели работу оперативного персонала ГЭС.

Организаторы Детского дня провели для гостей викторину на тему воды и электричества, а также продемонстрировали опыты с катушкой Тесла. В конце встречи дети получили от гидроэнергетиков памятные подарки.

На объектах Группы РусГидро регулярно проводятся Детские дни. Знакомство с деятельностью компании и рабочими задачами, которые выполняют родители, формирует у детей чувство гордости, повышает интерес к энергетике и способствует популяризации профессии гидроэнергетика.