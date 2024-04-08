Рыбинск. Криминальная хроника с 1 по 7 апреля

В Рыбинске полицейскими установлен подозреваемый в совершении кражи денег у пенсионерки

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» с заявлением обратилась пенсионерка 1931 г.р. и сообщила о том, что неизвестный обманным путем завладел денежными средствами в сумме 70 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции установлено, что в квартиру пенсионерки пришел неизвестный мужчина, который представился сотрудником газовой службы. Он сказал, что производится проверка газового оборудования, воспользовался моментом, когда женщина отвлеклась, и похитил денежные средства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан подозреваемый: не работающий житель Рыбинского района, 1996 г.р. Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что пока пенсионерка находилась в кухне, он прошел в комнату и из комода с вещами похитил денежные средства в сумме 70 тысяч рублей, после чего скрылся.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража).

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Уважаемые пенсионеры – не впускайте в квартиру незнакомых людей! Социальные работники не приходят без предупреждения! Если посторонние представляются сотрудниками коммунальных служб, попросите предъявить удостоверение, спросите данные этого человека, свяжитесь с той службой, которую он называет, и уточните, работает ли у них такой человек, и направляли ли его к вам. Попросите пришедшего пригласить соседей, чтобы они присутствовали при вашем разговоре, позвоните своим близким. Обо всех подозрительных случаях, когда незнакомые люди настойчиво пытаются навязать вам свое общение и проявляют повышенное внимание, стремясь войти к вам в дом – сообщайте в полицию. Не будьте доверчивыми!

Участвуя в инвестиционных проектах, жители города лишились около 4 миллионов рублей

В полицию поступило заявление жительницы г. Рыбинска 1962 г.р. о том, что неизвестные лица обманным путем завладели ее денежными средствами в сумме более 3 миллионов рублей.

Установлено, что заявительнице позвонил неизвестный и под предлогом получения дополнительного дохода от инвестиции, убедил женщину перевести собственные и заемные средства на указанный им счет. В течение нескольких месяцев женщина переводила денежные средства общей суммой более 3 миллионов рублей. Впоследствии заявительница решила вывести денежные средства, однако «брокеры» на связь перестали выходить, денежные средства не возвращены.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Также в полицию с аналогичными заявлениями обратились еще две женщины, горожанка 1961 г.р. и жительница Рыбинского района 1959 г.р., которые под предлогом получения дополнительного заработка вложили в «инвестиционные проекты» 415 и 510 тысяч рублей, возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».

Полиция предупреждает! Если Вам поступают предложения о возможности получения ежедневных доходов и участия в проекте с гарантированным возвратом средств – стоит усомниться в достоверности и не рассчитывать на получение легких денег. Также настороженно нужно относиться и к проектам, где обещают высокую прибыль. Вывести денежные средства из такой схемы практически невозможно. Будьте бдительны!

Установлен подозреваемый в краже денег с банковской карты

В дежурную часть полиции г. Рыбинска обратилась местная жительница 1975 г.р. и сообщила о том, что обнаружила пропажу денежных средств в сумме более 16 тысяч рублей с банковского счета.

В ходе оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый, неработающий житель микрорайона Волжский 1977 г.р., который воспользовавшись найденной им банковской картой, оплатил покупки в различных магазинах города. Подозреваемым даны признательные показания.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

В соответствии с ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В отношении мужчины, использовавшего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

При проверке водитель легкового автомобиля «Фольксваген» мужчина 1978 г.р. предъявил сотрудникам ГИБДД водительское удостоверение с признаками подделки. Установлено, что изъятый документ изготовлен при помощи копировально-множительной техники. Подозреваемым даны признательные показания, пояснил, что купил “удостоверение” у неизвестных в сети Интернет за 30 тысяч рублей.

В соответствии с ч. 3. ст. 327 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.