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Циклон сместит антициклон

05.04.2024, 7:07, Погода
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Холодный атмосферный фронт, пересекающий центрально-европейскую часть России, прервал череду рекордного апрельского тепла. Но он уже уходит…

В пятницу бразды правления погодой циклон, устроивший вторжение арктического холода в регион, передаст антициклону.

Обойдется без существенных осадков, но не обойдется без ночного минуса. Но уже в субботу днем воздух начнет прогреваться. А в начале следующей недели в теплом секторе очередного западного циклона вновь потеплеет до 20 градусов тепла.

6-7 апреля в Москве днем температура повысится до +14 градусов, ночью не ниже +1. В Санкт-Петербурге и Ярославской области будет на 4-6 градуса холоднее. Местами могут пройти небольшие дожди.

Атмосферное давление в выходные 748 – 752 мм ртутного столба, ветер южных направлений, до 4 метров в секунду.

В начале следующей недели характер погоды не измениться, а температура продолжит повышаться.

Самым теплым 6 апреля в Рыбинске было в 2008 году: +17,4 градуса, а в этот день 1955 года в городе было очень холодно: -21,4.




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