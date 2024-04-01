Рыбинск. Криминальная хроника с 25 по 31 марта

Сотрудниками полиции раскрыта кража из торгового зала магазина

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что из торгового зала магазина, расположенного на улице Крестовой был похищен товар – посуда и метеостанция. Ущерб составил около 5 000 рублей.

В ходе оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены подозреваемые, двое не работающих местных жителя 1993 г.р.

Подозреваемыми даны признательные показания, они пояснили, что похитили товар, положили в рюкзак и вынесли из торгового зала, а затем продали.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который нанес побои жителю г. Рыбинска

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» в отношении местного жителя 1953 г.р. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои».

Полицейскими установлено, что подозреваемый, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, подошел к двум разговаривающим неизвестным ему мужчинам и из хулиганских побуждений, умышленно нанес мужчине 1974 г.р. удар бутылкой по голове. Видеозапись данного инцидента была размещена в сети “Интернет”.

Подозреваемым даны признательные показания.

В соответствии со ст. 116 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Задержан подозреваемый в совершении поджога дома в Пошехонском районе

Ранее в полицию поступило заявление о том, что неизвестный мужчина проник в дом, расположенный в одной из деревень Пошехонского района, и совершил его поджог. В результате возгорания дом был полностью уничтожен, причиненный ущерб составил 1,5 миллиона рублей.

По данному факту следственным подразделением отделения полиции «Пошехонское» МУ МВД России «Рыбинское» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога».

В результате организованных следственно-оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина 1986 г.р. Подозреваемый пояснил, что проник в дом путем повреждения двери, после чего поджег строение.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В соответствии с ч. 2 ст. 167 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Порядок обращения граждан в органы внутренних дел с заявлениями (сообщениями) о совершении в отношении них противоправных деяний

В случае совершения в отношении граждан противоправных деяний (преступлений, административных правонарушений) они могут обратиться с заявлением (сообщением) в органы внутренних дел Российской Федерации (далее – органы внутренних дел) в установленном порядке.

Основными нормативными актами, регламентирующими порядок предъявления и рассмотрения обращений граждан органами внутренних дел, являются Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Закон), Инструкция об организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденная приказом МВД России от 12.09.2013 № 707 (далее – Инструкция).

1. Круг лиц и способ подачи обращений.

В качестве субъектов, имеющих право на обращение в государственные органы, органы местного самоуправления, Закон определяет граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, объединения граждан, в том числе юридические лица (далее – граждане).

Подать обращение можно:

– по почте (например, контакты УМВД России по Ярославской области, территориальных органов МВД России на районном уровне размещены на официальном сайте УМВД России по Ярославской области в разделе «Контакты»);

– через официальный сайт (например, через официальный сайт УМВД России по Ярославской области в разделе «Для граждан» – «Прием обращений»);

– факсимильную связь (например, факс дежурной части УМВД России по Ярославской области (4852) 79-52-72);

–федеральную фельдъегерскую связь и специальную связь;

– дежурную часть;

– почтовый ящик для граждан, установленный в местах зданий органов внутренних дел;

– в ходе личного приема (график приема граждан размещен на официальном сайте УМВД России по Ярославской области в разделе «Для граждан»). Допускается прием по предварительной записи. При приеме гражданин предъявляет уполномоченному должностному лицу документ, удостоверяющий его личность. В случае грубого, агрессивного поведения гражданина прием прекращается, о чем делается запись в учетной форме. Граждане с признаками алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения на прием не допускаются.

2. Виды обращений.

Обращения могут быть устными и письменными.

Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражданина. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

Выделяются следующие виды письменных обращений:

– предложение – рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности государства и общества;

– заявление – просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности указанных органов и должностных лиц;

– жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц.

При этом письменные обращения могут быть составлены в бумажном виде или в форме электронного документа.

Если гражданин ввиду ограниченных способностей или возможностей здоровья не может самостоятельно в письменной форме изложить суть обращения, ему оказывается помощь в написании обращения.

3. Требования к письменному обращению.

В соответствии с предусмотренными законом требованиями в обращении гражданин должен указать:

1) наименование органа внутренних дел, в который направляется обращение, или фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица органа внутренних дел, или его должность;

2) свою фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения;

3) суть предложения, заявления или жалобы, просьбы, причины несогласия с обжалуемым решением, обстоятельства, на основании которых гражданин считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия в их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность, а также иные сведения, имеющие значение для рассмотрения обращения;

4) поставить личную подпись и дату;

5) в случае необходимости в подтверждение своих доводов к письменному обращению прилагаются документы и материалы либо их копии.

Если обращение подается в форме электронного документа, то помимо вышеуказанных требований к письменному обращению в обязательном порядке в обращении необходимо указать:

1) свою фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии);

2) адрес электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения;

3) к обращению могут быть приложены необходимые документы и материалы в электронной форме.

Подать обращение в органы внутренних дел с помощью сети Интернет можно через официальный сайт УМВД России по Ярославской области в разделе «Для граждан» – «Прием обращений», где будет предложено заполнить специальную форму. Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении.

Ответ на обращение по существу поставленных вопросов не дается в случае если:

– текст письменного обращения не поддается прочтению (ч. 4 ст. 11 Закона);

– текст обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы (ч. 4.1 ст. 11 Закона);

– обращение признано уполномоченным должностным лицом анонимным (письменные обращения или интернет-обращения, в которых не указаны фамилия гражданина или почтовый либо электронный адрес, по которому должен быть направлен ответ) (п. п. 61, 146.1 Инструкции);

– обращение признано уполномоченным должностным лицом безосновательным и переписка по вопросам, поставленным в обращении, прекращена (п. 146.2 Инструкции) (обращение гражданина касается вопроса, по которому ему уже был дан ответ в рамках рассмотрения предыдущего обращения, и оно не содержит новых доводов и обстоятельств, требующих дополнительной проверки (п. 136 Инструкции));

– обращение признано некорректным по содержанию, изложению или форме. Гражданин предупреждается о недопустимости злоупотребления правом на обращение (п. 147.1 Инструкции);

– обращение содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа внутренних дел (п. 147.2 Инструкции);

– в обращении обжалуется судебное решение (п. 147.3 Инструкции);

– невозможно подготовить ответ без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну (п. 147.4 Инструкции).

4. Сроки регистрации обращений.

Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления в орган внутренних дел, за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) органов внутренних дел и их должностных лиц при предоставлении государственных услуг, которые регистрируются не позднее следующего рабочего дня со дня их поступления.

Если письменное обращение содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию данных государственного органа, органа местного самоуправления или должностного лица, то оно направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения.

В случае, если решение поставленных в письменном обращении вопросов относится к компетенции нескольких государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц, копия обращения в течение семи дней со дня регистрации направляется в соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления или соответствующим должностным лицам.

5. Сроки рассмотрения обращений.

Обращения, поступившие в орган внутренних дел в соответствии с его компетенцией, рассматриваются в течение тридцати дней со дня их регистрации. Если срок окончания рассмотрения обращения приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то обращение должно быть рассмотрено в предшествующий ему рабочий день. Указанный срок исчисляется с даты регистрации обращения в органе внутренних дел до даты подписания окончательного ответа гражданину (п. 91 Инструкции).

В исключительных случаях срок рассмотрения обращения может быть продлен не более чем на тридцать дней с одновременным письменным уведомлением об этом гражданина.

6. Права гражданина при рассмотрении обращения (ст. 5 Закона, п. 9 Инструкции).

Гражданин имеет право:

1) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;

2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;

3) получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, уведомление о переадресации письменного обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов;

4) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.

7. Обязанности сотрудников при рассмотрении обращения (cт. 10 Закона, п. 8 Инструкции).

– обеспечение объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения обращения;

– принятие мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина;

– направление гражданину письменного ответа по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев, когда ответ на обращение не дается;

– уведомление гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с компетенцией, а также о продлении срока рассмотрения обращения;

– неразглашение сведений, содержащихся в обращении, а также информации, касающейся частной жизни гражданина;

– обеспечение сохранности и конфиденциальности документов, относящихся к предмету проверки по обращению.

Уважаемые жители города Рыбинска и Рыбинского муниципального района!

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратились граждане с заявлениями о совершенных в отношении них мошенничествах:

– жительница города 1989 г.р. оформляя в приложении заказ на поездку из Ярославля в Рыбинск, перешла по неустановленной ссылке, заполнила данные своей банковской карты, после чего с ее счета списались денежные средства в сумме 33 тысячи рублей;

– местный житель 1989 г.р. , оформляя аналогичный заказ на поездку в этом же приложении из г. Воронежа в г. Москву, лишился более 34 тысяч рублей;

– горожанин 1995 г.р., оформляя покупку в Интернете на одном из сайтов по продаже товаров и услуг, перевел денежные средства в сумме 65 тысяч рублей за квадроцикл. Заказанный товар не пришел, денежные средства не возвращены.

– граждане продолжают предоставлять доступ к своим личным кабинетам портала госуслуги, называя смс – пароли неизвестным, в телефонном разговоре.

Сотрудники полиции настойчиво рекомендуют не разговаривать с неизвестными по телефону, в мессенджерах и социальных сетях. Быть бдительными, не переводить деньги по указанию третьих лиц! Перепроверять любую поступившую информацию и не сообщать, ни при каких обстоятельствах коды доступа, приходящие в смс — сообщениях! Быть осторожными осуществляя покупки в сети интернет!

Основная проблема состоит в том, что потерпевшие сами сообщают конфиденциальную информацию неизвестным и переводят деньги.