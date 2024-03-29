Приходит аномальное тепло

Погоду в конце недели в центрально-европейской части России сформирует промежуточный гребень с юга, который стал преградой для продвижения атмосферных фронтов атлантического циклона.

И все же теплый атмосферный фронт с запада прикрыл облаками небо над регионом. Но осадков он прольет, так как днем теплый атмосферный фронт по правилам должен размываться.

Развитие антициклона под защитой от вторжения холодной воздушной массы с севера предполагает дальнейшее потепление и в первых числах апреля. Местами, днем воздух прогреется до +13 … +18 градусов. И ночи будут теплыми, минимальная температура около 6 градусов, местами не ниже 10 градусов. Такая погода свойственна уже концу апреля – началу мая.

В выходные днем в Москве до +16 градусов, ночью не ниже +6. В Санкт-Петербурге и Ярославской области на 2-4 градуса холоднее.

Атмосферное давление 30-31 марта 745- 749 мм ртутного столба, ветер южных направлений, до 4 метров в секунду.

В начале следующей недели характер погоды не измениться, но температура продолжит повышаться.

Самым теплым 30 марта в Рыбинске было в 2007 году: +17,3 градуса, а в этот день 1958 года в городе было очень холодно: -23,6.