Приходит аномальное тепло ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Приходит аномальное тепло

29.03.2024, 7:07, Новости
Теги: ,

Погоду в конце недели в центрально-европейской части России сформирует промежуточный гребень с юга, который стал преградой для продвижения атмосферных фронтов атлантического циклона.

И все же теплый атмосферный фронт с запада прикрыл облаками небо над регионом. Но осадков он прольет, так как днем теплый атмосферный фронт по правилам должен размываться.

Развитие антициклона под защитой от вторжения холодной воздушной массы с севера предполагает дальнейшее потепление и в первых числах апреля. Местами, днем воздух прогреется до +13 … +18 градусов. И ночи будут теплыми, минимальная температура около 6 градусов, местами не ниже 10 градусов. Такая погода свойственна уже концу апреля – началу мая.

В выходные днем в Москве до +16 градусов, ночью не ниже +6. В Санкт-Петербурге и Ярославской области на 2-4 градуса холоднее.

Атмосферное давление 30-31 марта 745- 749 мм ртутного столба, ветер южных направлений, до 4 метров в секунду.

В начале следующей недели характер погоды не измениться, но температура продолжит повышаться.

Самым теплым 30 марта в Рыбинске было в 2007 году: +17,3 градуса, а в этот день 1958 года в городе было очень холодно: -23,6.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.03 / Удобство использования сервисов для поиска и бронирования отелей

22.03 / За теплом грядет половодье

20.03 / Подготовка волос к весеннему солнцу: лучшие средства для ухода

15.03 / Вполне комфортная погода

14.03 / Масленица в Рыбинске

07.03 / Холодные длинные выходные

05.03 / Лучшие батумские бары с вкусными закусками для вина и пива по версии Мадлоба Инфо

01.03 / Весна не только по календарю

26.02 / Что посмотреть в Махачкале?

22.02 / Весна все ближе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика