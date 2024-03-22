За теплом грядет половодье

В течение второй декады марта на большей части центрально-европейской части России преобладала малооблачная, сухая погода с отрицательными температурами воздуха ночью и невысокими положительными температурами днем.

В ближайшие двое-трое суток характер погоды в регионе заметно изменится. В связи с прохождением серии циклонов произойдет переход окончательный среднесуточной температуры воздуха в сторону положительных значений, пройдут дожди различной интенсивности.

Дожди, которые пройдут в выходные дни, прибавят к месячной сумме осадков несколько миллиметров. Таким образом, март может потерять репутацию самого сухого начала весны за всю историю метеонаблюдений. Тем более, что и на последней неделе месяца тоже пройдут осадки, возможно и более существенные.

Начиная с 23-24 марта из-за изменения характера погоды начнется активное развитие весеннего половодья в Центральном, на юге и западе Северо-Западного, а также в Южных федеральных округах. Такому ускорению весенних процессов будет способствовать теплая с дождями погода, которая приведет к быстрому таянию снега и разрушению ледяного покрова на водных объектах.

В выходные днем Москве, Санкт-Петербурге и Ярославской днем до +6 градусов, ночью 0 … +2. Атмосферное давление в 740-37 мм ртутного столба, ветер южных направлений, до 5 метров в секунду.

В начале следующей недели характер погоды не измениться.

Самым теплым 23 марта в Рыбинске было в 2007 году: +14,2 градуса, а в этот день 2013 года в городе было очень холодно: -28,5.