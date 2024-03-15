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Вполне комфортная погода

15.03.2024, 7:07, Погода
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В конце недели антициклон, обеспечивающий в центрально-европейской части России солнечную погоду, покинул регион, однако ЦФО останется на его периферии, в области повышенного атмосферного давления.

В ближайшие дни ветер северных направлений будут меняться на западный и, прежде всего, это отразится на температуре воздуха. Ночи заметно потеплеют, да и днем температура станет выше. Существенных осадков, как и в прошедшие дни марта, не ожидается. А среднесуточная температура уже превысит климатическую норму на 3-4 градуса, отмечают метеорологи.

В полдень 17 марта Москве и Ярославской области днем до +7 градусов, ночью не ниже +2. В Санкт-Петербурге на пару градусов теплее.

Атмосферное давление в выходные 751-747 мм ртутного столба, ветер южных направлений, до 3 метров в секунду.

В начале следующей недели станет больше облаков, местами пройдут небольшие осадки. Температура воздуха будет уверенно превышать нулевую отметку, и в среднесрочной перспективе прогнозы уже не видят мощных холодных вторжений, способных остановить весенние процессы.

Самым теплым 17 марта в Рыбинске было в 2021 году: +7,4 градуса, а в этот день 1952 года в городе было очень холодно: -27,5.




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