Масленица в Рыбинске

Масленичные гулянья пройдут в Рыбинске на нескольких площадках.

17 марта праздничные мероприятия запланированы в Переборах, Северном, на Слипе, в Волжском и поселке ГЭС. В центральной части города проводить зиму и встретить весну можно будет на площади Дерунова.

Жителей ждут состязания и конкурсы, интерактивные программы, концертные выступления и театрализованные представления, а также ярмарки с традиционными угощениями – блинами и чаем. Завершатся проводы зимы сожжением чучела Масленицы.

Программа

Детский парк Переборы, переборский причал

12:00 – торговая ярмарка, катание на лошадях

13:30 – интерактивные зоны: перетягивание каната, битва на бабуках, весёлая эстафета, фотозоны, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, викторина.

14:00 – праздничная программа с участием творческих коллективов КДК Переборы. Выступают: ансамбль танца «Веснушки», ансамбль «Русская тройка», фольклорный театр «Игрище», творческое объединение «Русские традиции», студия «Пой и танцуй», студия раннего развития по танцам «ЮЛА».

15:00 – награждение участников детских спортивных конкурсов и конкурса «Сударыня-Масленица».

15:15 – продолжение праздничной программы. Танцевальный праздничный флешмоб от учащихся школы № 36, большой переборский хоровод, фольклорные пляски, потехи.

15:45 – отправление масленичного шествия к переборскому причалу.

16:00 – сжигание чучела Масленицы на берегу у причала.

Площадь ДК «Волжский»

10:00 – 13:00 —торговая ярмарка с чаем, блинами, сувенирами да игрушками, фестиваль поделок, мастер – классы, фотозоны, поляны сказок да загадок.

10:30 – 11:30 —игровая программа, аттракционы, народные забавы, снежные хороводы, шутки-прибаутки, флешмоб «Русские танцульки», шуточная лотерея.

11:30 – 13:00 —театрализованное представление с участием творческих коллективов ДК «Волжский».

Площадь ДК ГЭС

12:00 – 14:00 —торговая ярмарка с чаем, блинами, сувенирами и игрушками, масленичные развлечения и состязания.

13:00 – 14:00 — концертно-игровая программа с участием фольклорных коллективов «Береника» и «Милая роща».

14:00 — сжигание чучела Масленицы.

Площадь ДК «Вымпел»

12:00 – 15:00 — интерактивно-развлекательные площадки с народными аттракционами для детей и взрослых. Мастер-класс по изготовлению обрядовой куколки-чучела.

12:30 – 14:30 — концертно-развлекательная программа «Масленица у ворот – веселись честной народ!».

14:30 – 14:45 — сжигание чучела Масленицы «Прощай! Масленица!».

15:00 – 16:00 — концерт хора ветеранов «Россияне» (ДК «Вымпел», большой зал).

Площадь Дерунова

14:00 – 15:00 — интерактивная игровая программа, конкурсы, масленичные гуляния.

Площадь ДК «Слип»

11:00 – 12:40 — игры, аттракционы, хороводы с ансамблем «Карусель», мастер-класс по изготовлению оберегов.

12:45 – 13:00 — сжигание чучела Масленицы.