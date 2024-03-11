Рыбинск. Криминальная хроника с 4 по 10 марта

Полицией возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Участковыми уполномоченными полиции установлен подозреваемый в совершении преступления, неработающий, ранее судимый мужчина 1982 г.р., проживающий по соседству с заявителем: подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения в подъезде дома, в ходе давнего конфликта произошла ссора с потерпевшим после чего нанес ему ножом телесные повреждения шеи.

Пострадавший 35-летний мужчина с травмами был доставлен в одну из городских больниц.

В соответствии с ч. 2 ст. 115 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Жительница г. Рыбинска дважды перевела крупные суммы денег мошенникам

В МУ МВД России «Рыбинское» обратилась местная жительница 1972 г.р., которая пояснила, что в сети Интернет нашла объявление с предложением оказания помощи в выводе денежных средств с биржевых площадок, принадлежащих мошенникам. Так, в течение января 2024 года, участвуя в инвестиционных проектах в сети Интернет, потерпевшая перевела неизвестным около 2 млн. рублей, а вывести денежные средства с процентами не смогла.

Следуя указаниям неизвестных, с которыми вступила в переписку в мессенджере, заявительница перевела более 300 тысяч рублей, за помощь в выводе своих денежных средств, вложенных в инвестиции на биржевой площадке ранее. Однако, после выполненных заявительницей денежных переводов, «брокеры» на связь выходить перестали.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере). Ведется расследование.

В соответствии с ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере) предусмотрено максимальное наказание — лишение свободы на срок до шести лет.

Установлен подозреваемый в краже обуви из магазина

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что из помещения магазина на ул. Бабушкина неизвестный похитил кроссовки. Ущерб составил более 6 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый, неработающий, ранее судимый житель г. Рыбинска 1993 г.р., которым даны признательные показания.

Полицейскими установлено, что подозреваемый, находясь в торговом зале, одел новые кроссовки, а старые оставил и скрылся. После чего, новую обувь он продал.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

В соответствии с ч. 1 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В Рыбинске местная жительница под предлогом снятия порчи, перевела неизвестным более 1 миллиона рублей

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница г. Рыбинска 1955 г.р. и сообщила о том, что неизвестные лица путем обмана завладели принадлежащими ей денежными средствами. Ущерб составил около 1,3 млн рублей.

Полицейскими установлено, что ранее заявительница в одной из телепередач, увидела экстрассенса, позвонила по указанному телефону и оставила заявку на проведение ритуала снятия порчи. После чего, с неизвестных номеров, с заявительницей связывались неизвестные лица, которые убедили ее в течение трех месяцев переводить собственные и заемные денежные средства за услугу снятия порчи. После того, как потерпевшая выполнила все указания неизвестных переведя около 1,3 млн рублей, злоумышленники на связь выходить перестали.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

В соответствии с ч. 4 ст. 159 УК РФ предусмотрено максимальное наказание — лишение свободы на срок до десяти лет.

УМВД России по Ярославской области настоятельно рекомендует гражданам не доверять рекламным объявлениям, так называемых гадалок и экстрасенсов.

Не перечисляйте деньги за услуги экстрасенсов и не передавайте посредникам. Не выполняйте такие требования, указания от неизвестных лиц, поступившие по телефону.

Особую бдительность стоит проявить родственникам людей преклонного возраста, необходимо рассказывать им о правилах безопасного поведения, находиться постоянно на связи, чтобы знать круг общения и иметь возможность вовремя предотвратить контакты с возможными мошенниками.

Информационный центр УМВД России по Ярославской области напоминает о том, как быстро получить справку о наличии (отсутствии) судимости

Зарегистрированные на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) граждане в удаленном доступе могут подать и получить готовую справку о наличии (отсутствии) судимости в «Личном кабинете».

Справка о наличии (отсутствии) судимости в электронной форме является официальным документом и имеет равную юридическую силу аналогу на бумажном носителе.

Справки о наличии (отсутствии) судимости в электронной форме принимаются в организациях на электронных носителях информации либо на определенный организацией адрес электронной почты напрямую с ЕПГУ. Для получения и передачи справки об отсутствии судимости в кадровую службу работнику потребуется только заказать справку на ЕПГУ и полученный результат средствами ЕПГУ направить на установленный в его организации адрес электронной почты.

Кроме того, справка о наличии (отсутствии) судимости может быть заказана и получена в любом МФЦ области. Согласно постановления Правительства РФ от 18.03.2015 г. № 250 справка о судимости в бумажном виде, составленная и подтвержденная многофункциональным центром, направленная по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг, признается экземпляром такого электронного документа на бумажном носителе. Многофункциональный центр при подготовке экземпляра электронного документа на бумажном носителе производит проверку действительности электронной подписи лица, подписавшего электронный документ и заверение экземпляра электронного документа на бумажном носителе с использованием печати многофункционального центра.