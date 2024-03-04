Рыбинск. Криминальная хроника с 26 февраля по 3 марта

В Рыбинске полицейские установили подозреваемого в краже денег у пенсионера

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило заявление от местного жителя 1944 г.р. о том, что неизвестный совершил кражу кошелька с деньгами в сумме более 10 тысяч рублей.

В ходе оперативно–розыскных мероприятий сотрудниками полиции по горячим следам установлен подозреваемый в совершении преступления – неработающий, ранее неоднократно судимый житель г. Рыбинска 1986 г.р.

Полицейскими установлено, что злоумышленник увидел слабовидящего пенсионера, который выходил из магазина и предложил ему помочь донести пакет с продуктами. Когда они подошли к подъеду дома заявителя, подозреваемый, под предлогом поиска ключей в кармане его куртки, обнаружил кошелек и незаметно забрал его. Потерпевший уже дома обнаружил отсутствие кошелька в кармане куртки и позвонил в полицию.

Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что деньги потратил, а кошелек выбросил.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Полицейскими возбуждено уголовное дело об угоне автотранспорта

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение от местной жительницы 1976 г.р. о том, что она обнаружила повреждения на своем автомобиле «Хендай Акцент», припаркованном у дома по месту жительства.

В ходе проведенной проверки сотрудниками полиции установлено, что заявительница передала ключи от транспортного средства своему знакомому, которого просила зарядить аккумулятор. Мужчина выполнил просьбу знакомой, зарядил аккумулятор, установил его на место. Затем мужчина решил покататься и в ходе движения, повредил дверь автомобиля, после чего припарковал его у дома заявительницы, не сказав о повреждении.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» в отношении местного жителя 1985 г.р. возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). Подозреваемым даны признательные показания.

В соответствии с ч. 1ст. 166 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Раскрыта кража золотых украшений

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась местная жительница 1986 г.р. и сообщила о том, что при неизвестных обстоятельствах пропали золотые украшения. Ущерб составил 30 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении преступления, 48-летний житель г. Рыбинска, которым даны признательные показания. Он пояснил, что, находясь в гостях у заявительницы, они распивали спиртные напитки. Когда хозяйка уснула, он снял с ее шеи золотую цепочку с кулоном и золотой браслет с руки.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное изъято.

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Полицейские продолжают пресекать факты повторного управления транспортом в состоянии опьянения

Сотрудниками ДПС ГИБДД в Рыбинском районе в ночное время был выявлен снегоход «Поларис», под управлением мужчины 2001 г.р., находившегося в состоянии алкогольного опьянения, который ранее уже был привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ и лишен права управления транспортными средствами.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Снегоход помещен на штрафстоянку.

Также сотрудниками ДПС ГИБДД в г. Рыбинске выявлены еще два водителя 1992 г.р. и 1998 г.р., которые управляли своими транспортными средствами в состоянии опьянения повторно, один из которых уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Сотрудниками полиции возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 264.1УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

Транспортные средства помещены на штрафстоянку.

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в нетрезвом состоянии предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от 1,5 до 2-х лет. Повторное совершение подобного грубого нарушения ПДД предусматривает уже уголовную ответственность (часть 1 статьи 264.1 УК РФ): штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо принудительные работы до 2 лет, либо лишение свободы до 2 лет и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

К более строгой ответственности подлежат лица, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Им грозит уголовное наказание в виде штрафа в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет или лишение свободы на срок до трех лет и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

Полиция обращается ко всем участникам дорожного движения: не оставайтесь равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщайте в полицию о водителях, которые ведут себя неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Полицейские готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных водителях.

В Рыбинске возбуждено уголовное дело по факту повторной реализации продавцом алкогольной продукции несовершеннолетнему

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение от мужчины о том, что в продовольственном магазине на улице Захарова продавец продала несовершеннолетнему алкогольную продукцию.

В результате проверки полицейскими было установлено, что данный продавец женщина 1961 г.р. в 2023 году уже была привлечена к административной ответственности по ч.2.1 ст. 14.16 КоАП РФ за реализацию алкогольной продукции несовершеннолетнему.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции».

Полиция предупреждает! Неоднократная продажа алкогольной продукции покупателям, не достигшим 18 лет, грозит продавцу привлечением к уголовной ответственности по статье 151.1 УК РФ, в данном случае может быть наложен штраф в размере до 80 000 рублей либо в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до шести месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года с лишением права занимать на протяжении трех лет определенные должности. В данном случае неоднократной признается розничная продажа алкогольной продукции в том случае, если ранее лицо привлекалось к административной ответственности за аналогичное деяние в течение 1 года. Поэтому, закон предписывает, в случае, если продавец сомневается в достижении покупателем совершеннолетнего возраста, он вправе потребовать у него документ, удостоверяющий личность.

Полицейскими установлен подозреваемый в серии мошенничеств в сети Интернет

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило несколько сообщений от жителей разных регионов о совершенных в отношении их фактов мошенничеств. Общая сумма ущерба более 50 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции установлено, что все потерпевшие по объявлению, размещенному в сети Интернет, заказали и оплатили в полном объеме аксессуары для автомобилей. Однако товар не получили.

Сотрудниками уголовного розыска в ходе проведения оперативных мероприятий установлен подозреваемый, ранее судимый житель г. Рыбинска 1994 г.р., который являлся менеджером по продаже товаров для автомашин в сети Интернет.

Подозреваемым даны признательные показания. Мужчина пояснил, что, оформляя заказы получал от покупателей денежные переводы на личные банковские счета, а товар не отправлял.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по всем фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В соответствии с ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) предусмотрено максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.

Будьте бдительны при совершении сделок продажи и покупки в сети Интернет! Не доверяйте неизвестным лицам и не выполняйте их указания.