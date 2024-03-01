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Весна не только по календарю

01.03.2024, 7:07, Погода
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В центрально-европейский регион весна пришла немного раньше положенного срока. Температура воздуха опережает график на 2-3 недели.

И первые выходные календарной весны в регионе будут по-настоящему весенними. Днем относительно тепло, а на дорогах скользко, особенно ночью и утром. Зима все еще не сдает позиций – в ночные часы еще подмораживает.

В субботу из-за влияния атмосферного фронта ожидается преобладание облачной погоды местами с небольшими осадками и относительно небольшой разницей ночной и дневной температуры.

В воскресенье облаков станет меньше, будет преимущественно без осадков, и возрастет суточный ход температуры за счет усиления ночного выхолаживания воздуха.

2-3 марта в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославской области днем до +4 градусов, ночью до -4.

Атмосферное давление в выходные 759-757 мм ртутного столба, ветер восточный, до 3 метров в секунду.

В начале следующей недели характер погоды не изменится, но затем похолодает – возможно до -12 … -14 градусов в ночные часы.

Самым теплым 2 марта в Рыбинске было в 2022 году: +8,0 градусов, а 3 марта 1987 года в городе было очень холодно: -28,2.




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