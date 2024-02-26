Рыбинск. Криминальная хроника

Участвуя в инвестиционных проектах, жительница г. Рыбинска лишилась крупной суммы денег

В полицию поступило заявление жительницы г. Рыбинска 1972 г.р. о том, что неизвестные лица обманным путем завладели ее денежными средствами в сумме около 2 млн. рублей.

Установлено, что заявительница в сети Интернет нашла предложение зарегистрироваться на биржевой платформе для проведения электронных торгов. В течении нескольких недель женщина переводила денежные средства на счета неизвестных, выполнив несколько переводов на общую сумму около 2 млн. рублей. После чего, заявительница решила вывести денежные средства, однако операцию провести не получалось, «брокеры» на связь выходить перестали.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

В соответствии с ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере) предусмотрено максимальное наказание — лишение свободы на срок до десяти лет.

Полиция призывает граждан быть осторожными! Ни в коем случае нельзя переводить денежные средства и предоставлять данные банковских карт по указанию неизвестных.

Cотрудниками полиции установлен подозреваемый в поджоге дома и серии краж из дачных домов

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о возгорании дома в д. Переборы, принадлежащего жительнице Рыбинского района 1979 г.р. Строение уничтожено огнем полностью.

В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый, родственник заявительницы неработающий мужчина 1997 г.р. Подозреваемым даны признательные показания. Он пояснил, что проживал в данном доме и в состоянии сильного алкогольного опьянения поджег дом.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Также сотрудниками полиции установлена причастность подозреваемого к 26 эпизодам краж из дачных домов в Рыбинском районе. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Полицейские призывают граждан не осуществлять операции по указаниям неизвестных

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась местная жительница 1955 г.р. и пояснила, что ей позвонили неизвестные, представились сотрудниками компании сотового оператора и банка, и сообщили о попытке оформления кредита неизвестными злоумышленниками по вновь подключенному на ее имя телефонному номеру, и убедили перевести свои сбережения на «безопасный счет». Женщина не стала уточнять в банке информацию, перевела денежные средства в сумме 116 тысяч рублей на указанный банковский счет.

Спустя некоторое время поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В соответствии с ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до 5 лет.

Полицейские предупреждают граждан о возможных звонках телефонных мошенников, которые могут представляться сотрудниками компаний сотовых операторов, сотрудниками банка, службой безопасности банка, сотрудниками правоохранительных органов. В случае, если звонившие стали интересоваться вашими персональными данными, данными банковских карт, суммой средств на счетах или утверждать, что на вас якобы кто-то пытается оформить кредит, – прекратите телефонный разговор.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в г. Рыбинске при поиске подработки через интернет

В полицию поступило заявление жительницы г. Рыбинска 2005 г.р. о том, что неизвестные лица обманным путем похитили у нее денежные средства в сумме 59 тысяч рублей.

Установлено, что заявительнице позвонила неизвестная с предложением заработка в сети Интернет и убедила установить на свое мобильное устройство приложение удаленного доступа, а также перевести денежные средства в сумме 10 тысяч рублей на биржевую платформу, для дальнейшего вывода с процентами. Спустя несколько дней, неизвестная убедила оформить кредитную карту, что и сделала заявительница, а через некоторое время обнаружила, что произошло списание денежных средств в сумме 49 тысяч рублей с кредитной карты. «Работодатель» выходить на связь перестала. Денежные средства не возвращены.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В соответствии с ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.

Сотрудниками уголовного розыска установлена подозреваемая в краже кошелька

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился местный житель 1955 г.р. и сообщил о том, что, находясь в магазине в микрорайоне Зачеремушный г. Рыбинска, выронил кошелек с денежными средствами. Обнаружив пропажу, мужчина вернулся, однако кошелька уже не было. Сумма ущерба составила 8 тыс. руб.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий с помощью видеокамеры, расположенной в магазине, сотрудниками уголовного розыска установлена подозреваемая, неработающая местная жительница 1978 г.р. Женщиной даны признательные показания, она пояснила, что заметила на полу кошелек, забрала его и скрылась.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Полицейскими часть похищенного изъято.

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В Рыбинске установлен подозреваемый в краже денег с банковской карты

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился горожанин 1991 г.р. и сообщил о том, что обнаружил пропажу денежных средств со счета. Сумма ущерба составила более 2 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый – неработающий, ранее неоднократно судимый местный житель 1981 г.р., который воспользовавшись найденной им банковской картой, оплатил покупки в магазине в микрорайоне Веретье. Подозреваемым даны признательные показания.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»). Расследование продолжается. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

В соответствии с ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Полицейскими задержан подозреваемый в причастности к мошенничеству в отношении пенсионерки

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» с заявлением обратилась жительница Рыбинского района 1934 г.р. о том, что ей позвонили неизвестные и сообщили, что ее правнучка, стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, в котором есть пострадавшие. Под предлогом решения всех вопросов и оказания помощи пострадавшим, завладели денежными средствами в сумме 100 тыс. рублей, которые пенсионерка передала незнакомому мужчине, пришедшему к ней в квартиру по месту жительства.

Сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Рыбинское» в ходе проведения оперативно — розыскных мероприятий установлен подозреваемый. Для задержания, которого, сотрудники полиции выехали в служебную командировку в Вологодскую область, где был задержан ранее судимый житель 2001 г.р.

Подозреваемым даны признательные показания. Мужчина пояснил, что устроился подработать курьером, он приехал на указанный ему в смс – сообщении адрес и забрал конверт, все денежные средства перевел на счет «кураторов», за исключением комиссии за свою работу.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лиц причастных к данным противоправным деяниям.

Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В соответствии с ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) предусмотрено максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.

Сотрудники полиции предупреждают:

Мошенники могут позвонить гражданам, представиться родственниками или знакомыми, сотрудниками правоохранительных органов и сообщить, что сын, внук совершил ДТП, задержан сотрудниками правоохранительных органов или попал в другую неприятную ситуацию, и для решения проблемы необходимо перевести на указанный счет или передать незнакомому лицу определенную сумму денег.

Полиция призывает граждан быть осторожными и напоминает: если к вам домой придут неизвестные или позвонят по телефону и сообщат, что у вашего родственника, знакомого неприятности и ему срочно необходимо передать деньги, не сомневайтесь – это мошенники!

Что делать, если поступило сообщение о родственнике, попавшем в беду?

В случае такого звонка, не поддавайтесь панике. Под любым предлогом прекратите разговор с незнакомцем, свяжитесь с родственником, который якобы попал в беду, обратитесь в полицию по телефону «02», с мобильного «102».

Во избежание подобных ситуаций, необходимо постоянно поддерживать связь с пожилыми родственниками, общаться с ними, рассказывать о подобных случаях и, конечно, они должны всегда иметь возможность связаться со своими взрослыми детьми, внуками, близкими и знать о том, что с ним происходит.