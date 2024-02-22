Весна все ближе

Длинные праздничные выходные в центрально-европейской части России пройдут под влиянием теплого атлантического циклона.

Финал последнего календарного месяца зимы пройдет под знаком оттепели. Виновник -теплый атлантический циклон, который надолго задержится в регионе. Осадков он принесет немного, но гораздо важнее, что они даже не везде будут выпадать в виде снега – местами пройдут дожди. Погода будет больше похожа на мартовскую.

23-25 февраля Москве, и Ярославской области ожидается потепление до +2 градусов, в Санкт-Петербурге – до +4 в дневные часы.

Атмосферное давление в выходные 751-757 мм ртутного столба, ветер южных направлений, до 5 метров в секунду.

В начале следующей недели характер понижения температуры не ожидается, а вот осадки, как в виде снега, так и дождя, должны прекратиться.

Самым холодным 23 февраля в Рыбинске было в 2021 году: -34,5 градуса, а в этот день 1998 года в городе было тепло: +5,7.