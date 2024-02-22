Весна все ближе ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Весна все ближе

22.02.2024, 17:17, Погода
Теги: ,

Длинные праздничные выходные в центрально-европейской части России пройдут под влиянием теплого атлантического циклона.

Финал последнего календарного месяца зимы пройдет под знаком оттепели. Виновник -теплый атлантический циклон, который надолго задержится в регионе. Осадков он принесет немного, но гораздо важнее, что они даже не везде будут выпадать в виде снега – местами пройдут дожди. Погода будет больше похожа на мартовскую.

23-25 февраля Москве, и Ярославской области ожидается потепление до +2 градусов, в Санкт-Петербурге – до +4 в дневные часы.

Атмосферное давление в выходные 751-757 мм ртутного столба, ветер южных направлений, до 5 метров в секунду.

В начале следующей недели характер понижения температуры не ожидается, а вот осадки, как в виде снега, так и дождя, должны прекратиться.

Самым холодным 23 февраля в Рыбинске было в 2021 году: -34,5 градуса, а в этот день 1998 года в городе было тепло: +5,7.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.02 / В выходные придет волна тепла

15.02 / Как хорошо провести время в Минске: основные экскурсии и достопримечательности

09.02 / От чего зависит цена металлического мангала

09.02 / В выходные будет морозно

02.02 / Погодные качели

26.01 / Оттепель отступит ненадолго

22.01 / Какие цветы дарить в феврале?

19.01 / Неустойчивая погода

12.01 / Отпустило ненадолго, заморозит тоже

29.12 / Мороз на Новый год

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика