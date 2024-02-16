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Мошенники подделывают голоса родных и знакомых, чтобы украсть деньги

16.02.2024, 10:40, Детали
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Несмотря на то, что преступники до сих пор звонят со словами «Мама, помоги, я попал в аварию, мне нужны деньги» в целом схемы становятся все более адресными, направленными на конкретного человека.

Технологии, которые используют злоумышленники, постоянно совершенствуются. В последнее время все чаще фиксируются мошеннические схемы, связанные с подделкой голосов родных и знакомых и других ставших доступными им данных.

Используя имеющиеся голосовые сообщения (войсы) конкретного человека, мошенники с помощью программ могут сгенерировать его голос по записанному образцу. При этом воспроизводится не только ритм и интонации, но и особенности речи человека (слова-паразиты, типичные конструкции), что создает высокую степень убедительности при использовании записи. И чем больше «войсов» будет в распоряжении у злоумышленников, тем точнее будет записанная речь. Сгенерированные таким образом сообщения с просьбой дать в долг определенные суммы рассылаются людям, с кем общается человек.

Если вам пришло такое сообщение или вам звонят мошенники, старайтесь мыслить логически. Задача злоумышленника и состоит в том, чтобы вогнать человека в стрессовую ситуацию, когда логика уходит на второй план. Возникли хоть какие-то сомнения – прекратите разговор и перезвоните вашему родному или знакомому, не взирая на время.

– Защититься от мошенников можно разными способами. Прежде всего, не забывайте про «цифровую гигиену» – крайне осторожно размещайте свою личную информацию в соцсетях и на форумах. Ограничивайте доступ к своей странице, чтобы ее могли видеть только проверенные люди. В настройках конфиденциальности мессенджеров отключите возможность звонить вам с неизвестных номеров. Используйте программы для защиты от спам-звонков. Никогда не совершайте никаких финансовых операций по просьбе или указанию незнакомцев, кем бы они ни представлялись. Если пришло сообщение с подозрительной ссылкой, ни в коем случае не переходите по ней, – советует начальник отдела безопасности Отделения Ярославль Банка России Леонид Воробьев.




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