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В выходные придет волна тепла

16.02.2024, 7:07, Погода
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В конце недели центрально-европейская часть России оказалась под влиянием атлантического циклона. А вместе с новым вихрем в регион хлынут теплые воздушные массы с Атлантики.

Атмосферный фронт еще в четверг отметился сильным снегопадом, следом за ним в пятницу пришло время потепления. Температура в выходные немного превысит климатическую норму, погода будет облачной и снежной.

17-18 февраля Москве, Санкт-Петербурге и Ярославской области ожидается потепление до +2 градусов в дневные часы.

Атмосферное давление в выходные 756-748 мм ртутного столба, ветер переменных направлений, до 5 метров в секунду.

В начале следующей недели характер погоды не измениться, однако температура понизится до -5 градусов.

Самым холодным 18 февраля в Рыбинске было в 1954 году: -31,5 градуса, а в этот день 2020 года в городе было тепло: +6,2.




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