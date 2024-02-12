Мошенники не снижают активности ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Мошенники не снижают активности

12.02.2024, 11:11, Новости
Теги: , ,

За прошедшие выходные дни в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» с заявлениями обратились граждане о совершенных в отношении них мошенничествах.

Заявителям поступали звонки от неизвестных:

– представившиеся сотрудниками оператора сотовой связи и под предлогом защиты денежных средств от неправомерного списания, убедили обналичить кредитные денежные средства и перевести на неизвестный расчетный счет. Ущерб 115 тыс. рублей;
– под предлогом покупки автомашины через сайт объявлений в сети интернет. Мужчина перевел денежные средства в сумме около 3,5 млн. рублей. «Продавец» на связь перестал выходить.
– представившиеся сотрудниками банка и под предлогом защиты денежных средств от неправомерного списания, убедили обналичить сбережения и перевести на неизвестный расчетный счет. Ущерб 90 тыс. рублей;
– под предлогом оплаты номера для проживания в хостеле. Ущерб 10,5 тыс. рублей;
– под предлогом звонка от представителей портала «Госуслуги», которым граждане сами продолжают предоставлять доступ к своим личным кабинетам…

Сотрудники полиции настойчиво рекомендуют не разговаривать с неизвестными по телефону, в мессенджерах и социальных сетях. Не впускать в квартиру или дом по месту жительства неизвестных. Быть бдительными, не переводить и не передавать деньги по указанию третьих лиц! Перепроверять любую поступившую информацию и не сообщать, ни при каких обстоятельствах коды доступа, приходящие в смс — сообщениях! В том числе, от личного кабинета «Госуслуг». Быть осторожными, осуществляя покупки в сети интернет!

Основная проблема состоит в том, что потерпевшие, сами сообщают конфиденциальную информацию неизвестным или сами переводят деньги.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Рыбинск. Криминальная хроника с 29 января по 4 февраля

29.01 / Рыбинск. Криминальная хроника с 22 по 28 января

22.01 / Рыбинск. Криминальная хроника с 15 по 21 января

15.01 / Рыбинск. Криминальная хроника с 8 по 14 января

08.01 / Рыбинск. Криминальная хроника

27.12 / Чтоб покупка новогодних подарков не обернулась потерей денег

26.12 / Внимание, мошенники!

25.12 / Рыбинск. Криминальная хроника с 18 по 24 декабря

18.12 / Рыбинск. Криминальная хроника с 11 по 17 декабря

14.12 / Вслед за общественным транспортом, полномочия по теплоснабжению Рыбинска вероятно передадут в область

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика