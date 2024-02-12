Мошенники не снижают активности

За прошедшие выходные дни в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» с заявлениями обратились граждане о совершенных в отношении них мошенничествах.

Заявителям поступали звонки от неизвестных:

– представившиеся сотрудниками оператора сотовой связи и под предлогом защиты денежных средств от неправомерного списания, убедили обналичить кредитные денежные средства и перевести на неизвестный расчетный счет. Ущерб 115 тыс. рублей;

– под предлогом покупки автомашины через сайт объявлений в сети интернет. Мужчина перевел денежные средства в сумме около 3,5 млн. рублей. «Продавец» на связь перестал выходить.

– представившиеся сотрудниками банка и под предлогом защиты денежных средств от неправомерного списания, убедили обналичить сбережения и перевести на неизвестный расчетный счет. Ущерб 90 тыс. рублей;

– под предлогом оплаты номера для проживания в хостеле. Ущерб 10,5 тыс. рублей;

– под предлогом звонка от представителей портала «Госуслуги», которым граждане сами продолжают предоставлять доступ к своим личным кабинетам…

Сотрудники полиции настойчиво рекомендуют не разговаривать с неизвестными по телефону, в мессенджерах и социальных сетях. Не впускать в квартиру или дом по месту жительства неизвестных. Быть бдительными, не переводить и не передавать деньги по указанию третьих лиц! Перепроверять любую поступившую информацию и не сообщать, ни при каких обстоятельствах коды доступа, приходящие в смс — сообщениях! В том числе, от личного кабинета «Госуслуг». Быть осторожными, осуществляя покупки в сети интернет!

Основная проблема состоит в том, что потерпевшие, сами сообщают конфиденциальную информацию неизвестным или сами переводят деньги.