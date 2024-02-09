В выходные будет морозно

В центрально-европейскую часть России пришел холодный арктический антициклон с акватории Баренцева моря.

На фоне резко повысившегося атмосферного давления, в регионе похолодало, хотя и не до максимальных отметок.

В Москве, Санкт-Петербурге и Ярославской области в выходные днем ожидается -8 … -12 градусов, ночью до 22 мороза. Возможен снег.

Атмосферное давление в выходные 746-749 мм ртутного столба, ветер восточный, до 4 метров в секунду.

В начале следующей недели характер погоды не измениться, потепления в регионе не ожидается, но ночная температура немного поднимется.

Самым холодным 11 февраля в Рыбинске было в 1985 году: -38,9 градуса, а 10 февраля 2020 года в городе было тепло: +4,1.