Рыбинск. Криминальная хроника с 29 января по 4 февраля

В Рыбинске участковыми уполномоченными полиции установлены подозреваемые в краже газовой плиты из квартиры

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель г. Рыбинска и сообщил о том, что у него из квартиры пропала газовая плита.

В ходе розыскных мероприятий участковыми уполномоченными полиции установлены обстоятельства совершения преступления и подозреваемые – неработающие двое мужчин 1991 и 1986 г.р. Подозреваемыми даны признательные показания. Они пояснили, что, находясь в гостях, после совместного распития спиртных напитков, решили похитить газовую плиту у своего знакомого. Пока хозяин отвлекся, вынесли плиту, после чего сдали ее в пункт приема металлолома.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается. Похищенное изъято.

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.

Полицейскими возбуждено уголовное дело по факту угона автотранспорта

Сотрудниками ДПС ГИБДД МУ МВД России «Рыбинское» в ночное время была остановлена автомашина «ВАЗ 211540» под управлением местного жителя 1997 г.р., который не имел права управления транспортным средством и находился в состоянии алкогольного опьянения. Молодой человек был доставлен в отдел полиции. В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении по ч.3 ст. 12.8. КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами).

Далее в ходе проведенной проверки сотрудниками полиции было установлено, что молодой человек после распития спиртного в гараже у своего знакомого, с которым занимались ремонтом данной автомашины, решил поехать покататься.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Автомашина возвращена владельцу.

В соответствии с ч. 1 ст. 166 УК РФ предусмотрено максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в серии грабежей из магазинов

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение от работников магазина в г. Рыбинске о совершенном грабеже.

Полицейскими установлено, что неизвестный мужчина, взяв с полки три бутылки с алкогольной продукцией, проследовал мимо рассчетно-кассовой зоны. Вслед за злоумышленником выбежал сотрудник магазина, пытаясь остановить противоправные действия мужчины, однако тот скрылся.

Сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый в совершении преступления неработающий, ранее судимый местный житель 1990 г.р.

Также сотрудниками полиции установлена причастность подозреваемого еще к одному аналогичному факту грабежа алкогольной продукции из магазина.

Подозреваемым даны признательные показания.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по статье «Грабеж». Ведется расследование.

В соответствии с ч. 1 ст. 161 УК РФ предусмотрено максимальное наказание — лишение свободы на срок до четырех лет.

В Рыбинске полицейскими возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с «фишинговым» интернет-сайтом

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница г. Рыбинска 1991 г.р. и сообщила о том, что неизвестные путем обмана завладели принадлежащими ей денежными средствами.

Полицией установлено, что потерпевшая, желая забронировать номер отеля в Краснодарском крае для отдыха, нашла в сети «Интернет» сайт отеля и оставила заявку. Спустя некоторое время, в мессенджере заявительнице пришло сообщение о необходимости произвести оплату за номер. Женщина перешла по направленной ей в смс-сообщении интернет-ссылке и выполнила денежный перевод на сумму более 92 тысяч рублей. После перечисления денег «сотрудники отеля» перестали выходить на связь.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», установлено, что вышеуказанный сайт является «фишинговым», оформленным наподобие сайта гостиницы.

Полиция предупреждает: во избежание совершения мошеннических действий при заказе товаров или услуг через сеть Интернет, следует использовать только проверенные сайты.

В мошеннических схемах, как правило, используется в основном один вид платежа, это может быть перевод на карту, на электронные кошельки. Если вы намереваетесь совершить сделку, проверьте надежность компании или интернет-магазина, поинтересуйтесь отзывами тех, кто воспользовался его услугами. Помните, что, перечисляя деньги незнакомым лицам, вы не имеете гарантий их возврата в случае, если сделка не состоится.

Будьте бдительны и осторожны!