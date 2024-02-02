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Погодные качели

02.02.2024, 7:07, Погода
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Очередной циклонический вихрь пришел со Скандинавии в центрально-европейскую часть России.

Сначала погоду в регионе определит теплый сектор вихря, но затем ветер начнет менять направление на северо-западное и похолодает. Температура понизится, на дорогах сохранится гололедица.

В Москве и Ярославской области 3-4 февраля температура понизится до -6 градусов. В Санкт-Петербурге похолодание придет в понедельник.

Атмосферное давление в выходные понизится с 736 до 728 мм ртутного столба, ожидается ветер переменных направлений, до 6 метров в секунду.

В начале следующей недели характер погоды не измениться, но температура еще немного понизиться.

В целом, по мнению метеорологов, февраль в центрально-европейской части России выдастся на 3–4 градуса теплее положенного (норма: ночью −11,1, днём −4,2). А значит, вторая часть зимы нивелирует образовавшийся в сезоне климатический холод. Осадков выпадет на 40 процентов больше многолетней нормы, которая составляет 44 мм.

Самым холодным 4 февраля в Рыбинске было в 1953 году: -34,2 градуса, а в этот день 2002 года в городе было тепло: +4,1.




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