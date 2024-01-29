Рыбинск. Криминальная хроника с 22 по 28 января

Сотрудники полиции в Рыбинске установили подозреваемого в краже денег с найденной банковской карты

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница г. Рыбинска 1977 г.р. и сообщила о том, что обнаружила пропажу денежных средств с банковской карты.

В ходе оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый местный житель 1984 г.р. Гражданин воспользовался найденной им на улице банковской картой, которая оборудована чипом бесконтактного способа оплаты, и осуществил покупки в различных магазинах г. Рыбинска и г. Тутаева на сумму более 23 тысяч рублей.

Подозреваемым даны признательные показания.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст.158УК РФ «Кража». Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 3 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Участвуя в инвестиционных проектах, жители г. Рыбинска лишились более 2 млн. рублей

В полицию поступило заявление жителя г. Рыбинска 1975 г.р. о том, что неизвестные лица обманным путем завладели его денежными средствами в сумме около 1,7 млн. рублей.

Установлено, что заявителю позвонили неизвестные и предложили инвестировать денежные средства для участия в биржевых торгах и получения пассивного дохода. В результате мужчина перевел на номера сотовых телефонов, указанных злоумышленниками, денежные средства в сумме около 1,7 млн. рублей

Также в полицию с аналогичными заявлениями обратились две местные жительницы 1982 г.р. и 1954 г.р., которые для участия в инвестиционных проектах, в общей сумме перевели неизвестным около 700 т.р.

Вывести денежные средства у заявителей не получилось, «брокеры» на связь выходить перестали.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

Полиция призывает граждан быть осторожными! Обращайтесь в банковские организации лично, желая участвовать в инвестиционных проектах!

Не переводите денежные средства неизвестным!

Мошенники обманули жителя г. Рыбинска под предлогом оплаты поездки в такси

В полицию г. Рыбинска поступило заявление местного жителя 1976 г.р. о том, что неизвестные лица обманным путем похитили у него денежные средства в сумме 30 тысяч рублей.

Установлено, что заявитель получил заказ, подрабатывая водителем в такси. Во время ожидания клиента, мужчине поступил звонок на мобильный телефон от неизвестной, которая попросила продиктовать ей код из смс–сообщения для “оплаты предстоящей поездки”. После того, как мужчина сообщил секретные цифры кода, на него был оформлен кредит, а денежные средства в сумме 30 тысяч рублей переведены на неизвестный банковский счет.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до двух лет.

Полиция призывает граждан быть осторожными! Ни в коем случае нельзя переводить денежные средства и предоставлять данные банковских карт по указанию неизвестных.

Сотрудниками полиции по горячим следам раскрыт уличный грабеж

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился мужчина 1963 г.р. и сообщил о том, что рано утром на улице в г. Рыбинске на него напал неизвестный и похитил из кармана сотовый телефон.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по горячим следам установлен подозреваемый в совершении преступления – не работающий местный житель 1993г.р.

Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что ранее с потерпевшим распивали спиртные напитки в ночном заведении. Когда заявитель собрался домой, он проследовал за ним, нанес удар, от которого тот потерял равновесие и упал, после чего подозреваемый забрал у него из кармана телефон и скрылся.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Похищенное изъято.

В соответствии с ч. 2 ст. 161 УК РФ предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до семи лет.

В МУ МВД России «Рыбинское» состоялся брифинг по профилактике мошенничеств

В МУ МВД России «Рыбинское» состоялся брифинг для представителей средств массовой информации с участием начальника отделения отдела уголовного розыска майора полиции Алексея Евгеньевича Лебедева и старшего инспектора группы по связям со СМИ старшего лейтенанта внутренней службы Анастасии Эдуардовны Гридасовой.

Алексей Евгеньевич отметил, что количество зарегистрированных фактов мошенничеств на обслуживаемой территории в 2023 году увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, жители г. Рыбинска и Рыбинского района перевели мошенникам свыше 50 миллионов рублей. Всего в 2023 году зарегистрировано 570 преступлений в сфере использования информационно-коммуникационных технологий.

Сотрудниками органов внутренних дел проводится комплексная работа по расследованию уголовных дел данной категории, установлению лиц, совершивших преступления в сфере ИТТ.

Так, положительным примером является завершенное следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1992 г.р., которому предъявлено обвинение в совершении семи эпизодов мошеннических действий с причинением значительного и крупного ущерба гражданам. Общий ущерб по делу составил более 2 миллионов рублей. Обвиняемый был задержан сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий в сентябре 2023 года у банкомата в момент перевода похищенных денежных средств у пенсионеров своим кураторам. Следствием установлено, что обвиняемый, действуя в качестве курьера, 28 и 29 сентября 2023 года забирал у пожилых людей денежные средства. Потерпевших ранее по телефону обманывали мошенники, с которыми обвиняемый был в сговоре. Схема обмана была одинаковая во всех случаях: на стационарный телефон пенсионеров звонили неизвестные, представлялись родственниками и под предлогом избавления от уголовной ответственности за якобы совершенное ими ДТП, просили у пожилых людей собрать и передать денежные средства, за которыми и прибывал обвиняемый. В результате мошеннических действий потерпевшие передавали курьеру от 100 до 670 тысяч рублей. Общий ущерб по делу составил 2 415 000 рублей. Похищенные обманным путем денежного средства обвиняемый переводил на счета своих «работодателей», с которыми ранее познакомился в одном из мессенджеров. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу.

Быстрое развитие средств мобильной связи порождает возникновение новых способов совершения преступлений, которые были неизвестны некоторое время назад. Появляются новые схемы мошеннических действий. Обман происходит в большинстве случаев между незнакомыми ранее людьми, чаще всего бесконтактным способом. Злоумышленники, как правило, находятся за пределами региона, а абонентские номера, с которых осуществляется телефонные звонки, рассылка смс -сообщений, зарегистрированы на посторонних лиц либо максимально похожи на номера банков с разницей в одну-две цифры. Мошенники обрывают связь с потерпевшим, сразу после того, как они получили денежные средства. Все это осложняет работу по раскрытию таких преступлений.

Одними из наиболее распространенных предлогов, которые используют злоумышленники, являются звонки из «банка» с сообщением о «подозрительной операции по банковскому счету», «оформлении кредита на Ваше имя», «несанкционированном списании денежных средств», «начислении бонусов и перевода их в денежные средства». При поступлении подобных телефонных звонков немедленно прекратите разговор.

Мошенники пользуются страхом граждан потерять свои сбережения и вынуждают их переводить свои накопления на якобы «безопасные» счета, которые специально создают для них «заботливые» сотрудники банков.

Так, например, злоумышленник звонит и представляется сотрудником банковской организации, в ходе разговора сообщает, что с его счета пытаются снять денежные средства третьи лица, и для того, чтобы не лишиться денежных средств необходимо установить дополнительное приложение на свой смартфон, которое поможет предотвратить несанкционированное списание денег. В действительности, данные программы предоставляют злоумышленникам возможность дистанционного управления смартфоном потерпевшего – происходят списание денежных средств. При таком виде мошенничества происходит списание максимально допустимого лимита денежных средств.

Также, злоумышленники пользуются неосведомленностью людей в банковской сфере. Например, для того, чтобы получить денежный перевод, будет излишним сообщать какие-либо пароли из смс-сообщений, либо код, расположенный на обратной стороне банковской карты, для этого достаточно лишь номера карты.- Махинации с интернет-кошельками – чаще всего в таких случаях покупатель переводит предоплату продавцу на интернет-кошелек, но в итоге не получает ни товара, ни денег. Взлом страницы в социальных сетях получив доступ к странице в социальных сетях, осуществляется рассылка сообщений знакомым с просьбой одолжить денежные средства.

Чтобы обезопасить свои денежные сбережения, каждому необходимо помнить и соблюдать простые правила защиты персональных данных.

В каждом случае проверяйте достоверность информации, полученной по телефону от неизвестных.

Не отвечайте на звонки с подозрительных неизвестных номеров. Мошенники в своих преступных схемах используют сервисы IP-телефонии и, как правило, такие номера имеют «приписку» к иным субъектам России. Можно установить на свой смартфон приложения, которые автоматически распознают и блокируют звонки с таких «подозрительных» номеров. Ну и конечно же не стоит сообщать неизвестным секретной информации о своих банковских счетах и картах. Такой информацией являются смс-сообщения о подтверждении банковской операции, номера счетов, банковских карт, пин-коды, трехзначные коды на обороте банковской карты. Всю необходимую информацию настоящие сотрудники банков знают и им нет необходимости звонить вам. Все, кто под каким-либо предлогом пытаются данную информацию у вас выведать – мошенники. Какие-либо проблемы, связанные с вашими денежными средствами, необходимо урегулировать только при личном посещении отделения банка. Никогда не храните PIN-код рядом с банковской картой. Не сообщайте никому PIN-код и СVV2-код карты (цифры с обратной стороны карты), а также срок её действия и персональные данные владельца. Ни один банк не будет спрашивать у вас эти реквизиты. Для зачисления средств на ваш счёт достаточно лишь 16-значного номера, указанного на лицевой стороне карты. Не используйте карты с основным своим финансовым капиталом для оплаты в сети Интернет. Если вы потеряли карту, или имеются основания полагать, что третьи лица узнали её реквизиты, обратитесь в банк и заблокируйте её. Не скачивайте файлы из непроверенных источников (файлообменные сервисы, социальные сети). Не переходите по ссылкам на информационные ресурсы, полученным от сомнительных источников. Не открывайте файлы из подозрительной электронной почты. Банковские карты нельзя разблокировать через обычный терминал, поэтому только мошенники могут попросить прогуляться до банкомата и ввести определенную комбинацию цифр для разблокировки.

Если в социальной сети пришло сообщение от друга с просьбой о материальной помощи, и вы готовы ее оказать, не спешите перечислять деньги. Удостоверьтесь, что вам действительно пишет ваш знакомый.

Будьте осторожны, соблюдайте правила защиты персональных данных.