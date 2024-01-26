Оттепель уйдет ненадолго

Атлантический циклон принес в центрально-европейскую часть России первую в этом году оттепель…

Но уже следующий циклон с Балтики приведет к постепенному понижению температуры в регионе до небольших морозов. Произойдет это уже в ближайшие выходные дни.

При несильном ветре на фоне высокого атмосферного давления, циклон будет заполнятся более холодным воздухом, пройдет небольшой снег, температура будет близка к климатической норме.

27-28 января в Москве до -5, в Ярославской области – до -10 градусов в ночные часы. А вот в Санкт-Петербурге, после небольшого похолодания, температура вновь начнет повышаться до плюсовых значений.

Атмосферное давление в выходные повысится с 747 до 761 мм ртутного столба, ожидается ветер переменных направлений, до 2 метров в секунду.

В начале следующей недели показания термометров вновь начнут увеличиваться, во вторник днем дело может дойти до оттепели.

Однако уже в начале следующей недели характер погоды вновь изменится – температура воздуха вновь начнет повышаться, вплоть для плюсовых значений.

Самым холодным 28 января в Рыбинске было в 1956 году: -35,5 градуса, а в этот день 1990 года в городе было тепло: +3,5.