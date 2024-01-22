Рыбинск. Криминальная хроника с 15 по 21 января

Жители Ярославской области, обманутые мошенниками, лишились более 7 миллионов рублей

За сутки сотрудниками органов внутренних дел возбуждено 9 уголовных дел по фактам «телефонных мошенничеств».

Злоумышленники использовали следующие схемы: обман пенсионеров под предлогом того, что их родственник попал в ДТП; пресечение «незаконного оформления кредитов», «списания денежных средств»; перевод денежных средств под предлогом продления договора услуг мобильной связи, а также заработка в сети «Интернет». Возраст потерпевших варьируется от 18 до 84 лет. Общая сумма причиненного ущерба составила более 7 миллионов 860 тысяч рублей.

Так, в полицию Фрунзенского района с заявлением обратилась женщина 1951 г.р.: ей в период с ноября 2023 года по январь 2024 года посредством одного из мессенджеров звонили «сотрудники банка» и «силовых структур», под предлогом предотвращения «мошеннических действий» убедили оформить ряд кредитов, а также продать квартиру. Действуя в соответствии с поступающими инструкциями заявительница перевела по указанным ей банковским реквизитам денежные средства в сумме 3,5 миллиона рублей.

В ОМВД России по Дзержинскому городскому району обратилась местная жительница 1964 г.р. и сообщила, что в течение нескольких дней с ней общался «сотрудник банка», который сообщил, что неизвестные лица пытаются завладеть принадлежащими ей денежными средствами, находящимися на счете. По указанию звонившего потерпевшая обналичила деньги и оформила автокредит, перевела на «безопасный счет» более 2 миллионов рублей.

Полиция призывает граждан быть бдительными при общении с незнакомыми людьми, особенно если речь идет о финансах. Мошенники – хорошие психологи и знают, как войти в доверие и убедить граждан следовать их указаниям. При поступлении телефонного звонка из «банка» с сообщением о «подозрительной операции по банковскому счету», «оформлении кредита на Ваше имя», «несанкционированном списании денежных средств», «начислении бонусов и перевода их в денежные средства» немедленно прекратите разговор.

В Рыбинске полицейскими раскрыта серия краж из магазинов

В полицию г. Рыбинска поступили заявления о том, что из нескольких сетевых магазинов совершены кражи товара. Общая сумма ущерба от краж составила около 10 тыс. рублей.

В ходе проведенных мероприятий участковыми уполномоченными полиции установлен подозреваемый в совершении краж ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, неработающий местный житель 1990 г.р., которым даны признательные показания.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление других эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.

В соответствии с ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража» предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет.

Установлена подозреваемая в совершении хищения телефона

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница г. Рыбинска 1994 г.р. и сообщила, что пропал сотовый телефон, который случайно выронил ее несовершеннолетний ребенок.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена подозреваемая в совершении преступления местная жительница 1962 г.р., которая пояснила, что на дороге обнаружила сотовый телефон и забрала его себе для личного пользования.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное изъято.

В соответствии с ч.1 ст.158 УК РФ «Кража» предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет.

В Рыбинске в суд направлено уголовное дело о 7 эпизодах мошенничества

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1992 г.р., которому предъявлено обвинение в совершении семи эпизодов мошеннических действий с причинением значительного и крупного ущерба гражданам. Общий ущерб по делу составил 2 415 000 рублей. Обвиняемый был задержан сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий в сентябре 2023 года.

Следствием установлено, что обвиняемый, действуя в качестве курьера, 28 и 29 сентября 2023 года забирал у пожилых людей денежные средства. Потерпевших ранее по телефону обманывали мошенники, с которыми обвиняемый был в сговоре. Схема обмана была одинаковая во всех случаях: на стационарный телефон пенсионеров звонили неизвестные, представлялись родственниками и под предлогом избавления от уголовной ответственности за якобы совершенное ими ДТП, просили у пожилых людей собрать и передать денежные средства, за которыми и прибывал обвиняемый.

В результате мошеннических действий потерпевшие передавали курьеру от 100 до 670 тысяч рублей. Общий ущерб по делу составил 2 415 000 рублей. Похищенные обманным путем денежные средства обвиняемый переводил на счета своих «работодателей», с которыми ранее познакомился в одном из мессенджеров.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Полицейские призывают граждан не осуществлять операции по указаниям неизвестных

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель микрорайона Мариевка 1971 г.р. Он пояснил, что ему позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил о попытке оформления кредита неизвестными злоумышленниками на его имя, убедил перевести денежные средства на «безопасный счет». Мужчина не стал уточнять в банке информацию, обналичил свои денежные средства, оформил несколько кредитов и выполнил перевод через банкомат на общую сумму более 2 млн.рублей.

Спустя некоторое время понял, что его обманули и обратился в полицию.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». В соответствии с ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере) предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до 10 лет.

Также в полицию с заявлениями обратились две местные жительницы 1958 г.р. и 1981 г.р. Одной женщине пришло сообщение в мессенджере от работодателя, о том, что будет проводиться проверка их трудовой деятельности. После чего, позвонили «сотрудники правоохранительных органов», по указанию которых, она обналичила и перевела на указанный звонившими банковский счет более 400 тысяч рублей. А второй женщине поступил звонок от работников сотовой компании, о необходимости продления договора пользования сим – картой. Для этого потерпевшая перевела собственные и заемные деньги в сумме 1млн. рублей на продиктованные номера банковских карт.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере». В соответствии с ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере) предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до 6 лет.

Полицейские предупреждают граждан о возможных звонках телефонных мошенников, которые могут представляться сотрудниками банка, службой безопасности банка, сотрудниками правоохранительных органов. В случае, если звонившие стали интересоваться вашими персональными данными, данными банковских карт, суммой средств на счетах или утверждать, что на вас якобы кто-то пытается оформить кредит, – прекратите телефонный разговор.

Полиция призывает граждан быть бдительными!

Мошенники под любым предлогом пытаются вынудить гражданина назвать конфиденциальные данные: номер карты или банковского счета, PIN-код, CVV/CVC-код (трехзначное число, расположенное на оборотной стороне банковской карты), коды из SMS-сообщений, перевести денежные средства, либо установить приложения удаленного доступа на сотовые телефоны.

Чтобы сохранить при себе свои деньги:

– Не выполняйте указаний незнакомых лиц при действиях с банковской картой.

– Не переводите денежные средства незнакомым лицам, ни под каким предлогом.

– Никому не называйте конфиденциальные данные банковской карты.

– Не скачивайте приложения на свои сотовые телефоны по указанию неизвестных.

В МУ МВД России «Рыбинское» подведены итоги работы за 2023 год

17 января под председательством начальника УМВД России по Ярославской области генерал-майора полиции А.В.Школкина состоялось расширенное заседание по подведению итогов оперативно-служебной деятельности МУ МВД России «Рыбинское» за 2023 год.

На заседании присутствовали представители правоохранительных ведомств, глава городского округа город Рыбинск Д.С. Рудаков, руководящий состав и начальники структурных подразделений.

С докладом о результатах работы выступил начальник МУ МВД России «Рыбинское» полковник полиции О.А. Егоров: по итогам 2023 года отмечается тенденция по снижению количества совершенных краж, в том числе из квартир, частных и дачных домов, магазинов, хищений транспортных средств.

Наряду с этим, более чем в 2 раза фиксируется рост мошенничеств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, таких, как перевод денежных средств на «безопасный счет», оформление кредита третьими лицами, звонок «сотрудника» банка или правоохранительных органов, «ДТП с родственником». Обманутые «телефонными мошенниками» граждане перевели, передали злоумышленникам более 50 миллионов рублей.

Сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков выявлено более 100 преступлений, пресечена деятельность двух нарколабораторий.

Всего сотрудниками органов внутренних дел раскрыто более 1,5 тысяч преступлений.

В ходе заседания принят ряд решений, направленных на совершенствование работы подразделений МУ МВД России «Рыбинское», повышение уровня защищенности граждан от преступных посягательств.