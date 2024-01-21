Мнение: Нелюбимый Ленин

Арлекин, как всегда, парадоксален и дьявольски точен:

“Характерно, что несмотря на видимый на каждом шагу в СССР ленинский культ и колоссальную апологетическую традицию в связи с его образом, русские Ленина никогда по-настоящему не любили. Вот Сталина – да, поголовно обожают и боготворят, а Ленина воспринимают в лучшем случае как анекдотического персонажа, а нынче по большей частью еще и как иностранного агента”. http://users.livejournal.com/_arlekin_/2753002.html

И это ведь действительно так! Ленин в России – что угодно, но не любимый персонаж. Интересно, почему? Идиоты боготворят Сталина, а к Ленину равнодушны. Наверно, дело в том, что Ленин вел себя неправильно для царя. Слишком простой для “простого народа”. В нем нет тайны – а без тайны нет шоу-бизнеса (2014).

Тоже пост за этот день января от 2014 года. Но ведь в самом деле, это загадка – почему от культа Ленина не осталось ничего, а культ Сталина только растет и крепнет? Да, и через 10 лет вывод, наверно, тот же. Что касается “рук по локоть в крови” – тут у обоих примерный паритет, НО – важная деталь: Сталин был “царем” – а Ленин все-таки царем никогда не был. У русских, видимо, слишком иерархическое сознание, Ленин для нас слишком “на равных”. “Страна рабов, страна господ”.