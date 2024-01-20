«Сепаратистам и экстремистам не место в нашем городе»

В мэрии Рыбинска пояснили, почему снесут памятник Владимиру Ленину (Ульянову):

– Где это видано, чтобы в центре города, на Красной площади, стоял памятник сепаратисту и экстремисту?! Да его утопить в Волге мало.

Все же знают, что именно в результате ленинской политики и возникла так называемая Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать «окраина имени Владимира Ильича Ленина», он ее автор и архитектор, и это целиком и полностью подтверждается архивными документами.

Посмотрите карты в нашем музее. Гиперборея на них есть, наша Атлантида, а потом только Московия – российское государство.

И именно после ленинского переворота, на территории России начали образовываться всякие квазигосударственные образования. Это всем хорошо известно, до этого никаких таких стран и не было в истории человечества.

Но про недострану нарконацистов и так все знают, а вот что за БеССР такая? Почитайте историю.

Да, были там разные англо-саксонские псевдогосударства: Великое княжество Литовское, Речь Посполитая… Но по факту, это была могилёвская и белорусская губернии Российской империи.

И вот, по инициативе большевиков, 30-31 декабря 1918 года, ни с того, ни с сего, создается правительство некой советской Белоруссии. А где было создано? В Смоленске! И там же, в исконно русском Смоленске, 1 января 1919 года было провозглашено образование БеССР (изначально Советская Социалистическая Республика Белоруссия – ryb.ru). Хорошо хоть в составе РСФСР…

Но мало того, в 1924 году 5 уездов и отдельных волостей Витебской, Гомельской и Смоленской губерний последыши Ленина просто взяли и присоединили к этой самой «советской Белоруссии». Но и на этом большевики-ленинцы не остановились – добавили к этому квазигосударству русские Гомельский и Речицкий уезды.

Прямо как Крымом с Донбассом!

Так что, этот самый ваш Владимир Ульянов и его соратники сделали все эти «государства» за счет отделения от России исконно русских земель, а проживающих там людей даже ни о чем не спросили.

И что это, если не сепаратизм и экстремизм? А ведь за все это предусмотрено суровое уголовное наказание…

Вот мы и решили – не место вашему Ленину в нашем Рыбинске.