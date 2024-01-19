Неустойчивая погода ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Неустойчивая погода

19.01.2024, 7:07, Погода
Теги: ,

В выходные погода в центрально-европейском регионе России будет по-зимнему вполне комфортной, температура лишь немного будет ниже нормы.

Фронтальная система циклона, который движется на восток по северу Европы, стало причиной сложных погодных условия в центре Европейской России в последний рабочий день уходящей недели.

Погода до выходных ожидается облачная со снегом и мокрым снегом, а также с метелью при порывистом юго-западном ветре до 12-17 метров в секунду.

Но уже 20-21 января все стабилизируется – в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле температура понизится с -5 до -15 … -20 градусов в ночные часы, ветер утихнет и даже порадует солнце. Однако уже в начале следующей недели характер погоды вновь изменится – температура воздуха вновь начнет повышаться, вплоть для плюсовых значений.

Атмосферное давление в выходные повысится с 746 до 760 мм ртутного столба, ожидается ветер западных направлений, до 2 метров в секунду.

Самым холодным 21 января в Рыбинске было в 1966 году: -34,2 градуса, а 20 января 2020 года в городе было тепло: +4,3.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.01 / Отпустило ненадолго, заморозит тоже

29.12 / Мороз на Новый год

29.12 / Что посмотреть в Дагестане?

24.12 / Основные преимущества сервиса FAR.CITY

22.12 / 6 и 7 января Рыбинск приглашает на празднование Рождества

22.12 / Пока обойдемся без морозов

15.12 / Без катка, раздевалок и туалета

15.12 / От мороза к оттепели

13.12 / Основные достопримечательности Каспийска

08.12 / Мороз немножечко ослабнет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика