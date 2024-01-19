Неустойчивая погода

В выходные погода в центрально-европейском регионе России будет по-зимнему вполне комфортной, температура лишь немного будет ниже нормы.

Фронтальная система циклона, который движется на восток по северу Европы, стало причиной сложных погодных условия в центре Европейской России в последний рабочий день уходящей недели.

Погода до выходных ожидается облачная со снегом и мокрым снегом, а также с метелью при порывистом юго-западном ветре до 12-17 метров в секунду.

Но уже 20-21 января все стабилизируется – в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле температура понизится с -5 до -15 … -20 градусов в ночные часы, ветер утихнет и даже порадует солнце. Однако уже в начале следующей недели характер погоды вновь изменится – температура воздуха вновь начнет повышаться, вплоть для плюсовых значений.

Атмосферное давление в выходные повысится с 746 до 760 мм ртутного столба, ожидается ветер западных направлений, до 2 метров в секунду.

Самым холодным 21 января в Рыбинске было в 1966 году: -34,2 градуса, а 20 января 2020 года в городе было тепло: +4,3.