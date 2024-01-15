Рыбинск. Криминальная хроника с 8 по 14 января

В Рыбинске полицейскими раскрыта кража телефона

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась местная жительница 2004 г.р. и сообщила о том, что из дома по месту жительства при неизвестных обстоятельствах пропал мобильный телефон. Ущерб составил 15 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый, неработающий, житель г. Рыбинска 2004 г.р., которым даны признательные показания, он пояснил, что находился в гостях у потерпевшей, воспользовался моментом, и забрал телефон. Хозяйка обнаружила пропажу телефона, и попросила гостя помочь его найти. После непродолжительных совместных поисков, которые не увенчались успехом, подозреваемый ушел, телефон хотел оставить, для собственного пользования. Похищенное изъято.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража). Ведется следствие.

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража) предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.

Полицейскими раскрыта серия краж из магазинов

В полицию поступили заявления о том, что из нескольких сетевых магазинов в Рыбинске совершены кражи товара.

В ходе проведенных мероприятий участковыми уполномоченными полиции установлен подозреваемый в кражах ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, неработающий местный житель 1988 г.р., который из торговых залов похищал продукты питания. Общая сумма ущерба составила 15 тыс. рублей. Подозреваемым даны признательные показания.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

В соответствии с ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража» предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет.

В Пошехонском районе возбуждено уголовное дело о незаконном отстреле лося

Замаскированную тушу убитого животного обнаружили в лесу в Пошехонском районе в ходе рейда сотрудники государственного охотничьего надзора Министерства лесного хозяйства и природопользования по Ярославской области, которые и сообщили об этом в полицию.

Полицейскими был установлен подозреваемый в незаконном отстреле дикого животного житель г. Пошехонья 1992 г.р., которым даны признательные показания. Мужчина является охотником, но отстрел лося он совершил без соответствующей лицензии.

Органами дознания ОП «Пошехонский» МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». Расследование уголовного дела продолжается.

В соответствии с ч.1. ст. 258 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Свободная охота на лосей запрещена повсеместно. Отстрел этих животных допускается только по специальным разрешениям – лицензиям, выдаваемым управлениями охотничьего хозяйства. Сотрудники полиции продолжают работу по предупреждению и пресечению фактов незаконной охоты на диких животных.

Уважаемые жители города Рыбинска и Рыбинского муниципального района!

Только за прошлые сутки в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» с заявлениями о совершенных в отношении них мошенничеств, обратились 3 граждан.

• местный житель, чтобы заработать на торговой платформе, перевел неизвестным около 124 тысяч рублей;

• горожанка, в сети интернет откликнулась на просьбу знакомой о помощи и перевела 47 тысяч рублей. Оказалось, аккаунт знакомой, взломан.

• житель города оформлял купле – продажу через интернет — мужчина закал сотовый телефон, однако в полученной посылке находились батарейки.

Сотрудники полиции настойчиво рекомендуют не разговаривать с неизвестными по телефону, в мессенджерах и социальных сетях. Быть бдительными, не переводить деньги по указанию третьих лиц! Перепроверять любую поступившую информацию и не сообщать, ни при каких обстоятельствах коды доступа, приходящие в смс — сообщениях! В том числе, от личного кабинета «Госуслуг». Быть осторожными, осуществляя покупки в сети интернет!

Основная проблема состоит в том, что потерпевшие сами сообщают конфиденциальную информацию неизвестным и переводят деньги.

Полиция предупреждает: будьте внимательны и осторожны при общении в мессенджерах и социальных сетях.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница г. Рыбинска 1972 г.р. и сообщила о том, что неизвестные лица путем обмана завладели принадлежащими ей денежными средствами. Ущерб составил более 47 тысяч рублей.

Было установлено, что ранее заявительница в одном из мессенджеров, установленных у нее на сотовом телефоне, общалась посредством переписки с неизвестными, которые взломали аккаунт знакомой заявительницы и от ее лица, под предлогом получения денежных средств в долг, похитили более 47 тысяч рублей, которые заявительница перевела со своего счета, через мобильное приложение.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Полиция предупреждает: Уважаемые граждане – мошенники используют различные предлоги, чтобы войти в доверие.

Если в социальной сети или в мессенджерах пришло сообщение от друга, с просьбой о материальной помощи, или предложение оформить заявки на социальные выплаты, получение различных подарков и бонусов, не спешите сообщать конфиденциальную информацию банковских карт или перечислять деньги. Удостоверьтесь, что Вам действительно пишет знакомый.

Никому не сообщайте PIN-код и CVV-код карты (цифры с обратной стороны карты), а также срок её действия и персональные данные владельца. Никогда не храните PIN-код рядом с банковской картой.

Не производите никаких действий с банковской картой по указанию третьих лиц.

Полиция напоминает: будьте бдительны при общении с неизвестными по телефону и в сети Интернет!

В МУ МВД России «Рыбинское» обратился местный житель 1970 г.р. с заявлением о том, что с его банковской карты неизвестные похитили денежные средства.

Установлено, что знакомому заявителя позвонили неизвестные и предложили получить бонусы в денежном эквиваленте на банковскую карту. Так как у него своей банковской карты не было, заявитель продиктовал все реквизиты своей банковской карты, после чего осуществил перевод на сумму 94 тысячи рублей на неизвестный счет. Однако, спустя некоторое время, обещанная неизвестными сумма денег на счет его банковской карты, так и не была переведена.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В соответствии с ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.

Полиция напоминает: будьте бдительны! Никогда и никому не сообщайте конфиденциальные данные карты и пароли из смс – сообщений.

Полицейские призывают граждан не осуществлять операции по переводу денежных средств по указаниям неизвестных

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель г. Рыбинска 1994 г.р. Он пояснил, что ему позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил о попытке оформления кредита неизвестными злоумышленниками на его имя, убедил перевести денежные средства со своей банковской карты на указанный им банковский счет. Мужчина не стал уточнять информацию в банке, выполнил несколько переводов на общую сумму около 60 тысяч рублей.

Спустя некоторое время понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В соответствии с ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.

Полицейские предупреждают граждан о возможных звонках телефонных мошенников, которые могут представляться сотрудниками банка, службой безопасности банка, сотрудниками полиции. В случае, если звонившие стали интересоваться вашими персональными данными, данными банковских карт, суммой средств на счетах или утверждать, что на вас якобы кто-то пытается оформить кредит, – прекратите телефонный разговор.