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Отпустило ненадолго, заморозит тоже

12.01.2024, 7:07, Погода
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Очередной атлантический циклон, наполненный теплым и влажным воздухом Гольфстрима, принес в центрально-европейскую часть России снежную погоду, с метелями, усилением ветра, а местами и с гололедом.

Регион находится под влиянием так называемых ныряющих циклонов, отмечают метеорологи. Это атлантические вихри, которые смещаются вдоль арктического побережья континента, а затем «ныряют» на юг. Причем, как показали события, достать могут даже до Турции, где в последние дни тоже были сильные снегопады.

Но уже к выходным циклон, вместе с потеплением, начнет уходить на восток, открывая в центр России путь холодным арктическим ветрам. Температура начнет понижаться.

13-14 января Москве и Санкт-Петербурге в дневные часы ожидается -14 … -16 градусов, ночью до -20 мороза. В Ярославской области, которая оказалась на периферии циклона, ожидается на 2-4 градуса холоднее.

Атмосферное давление в выходные понизится с 747 до 733 мм ртутного столба, ветер южных направлений, до 4 метров в секунду.

Однако уже в начале следующей недели характер погоды вновь изменится – температура воздуха начнет повышаться, вплоть до 0 градусов.

Самым холодным 13 января в Рыбинске было в 1987 году: -35,3 градуса, а в этот день 1983 года в городе было вполне тепло: +3,3.




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